Jorge Bustos: "Aquí se sube el sueldo de los funcionarios, se dispara el gasto de las pensiones, pero para todo lo demás y para todos los demás no hay dinero"

En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha analizado junto a Alejandro Requeijo la advertencia de la OCDE a España sobre las pensiones y el reciente anuncio de la subida salarial para los funcionarios. Un panorama que, según comentan, lleva a que "quizá la tuya y la mía sea la primera generación en toda la historia que ve el futuro con más miedo que esperanza".

La advertencia de la OCDE

Alejandro Requeijo ha desgranado la noticia con la que abre portada La Vanguardia, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) insta a España a acometer una reforma de las pensiones debido al envejecimiento de la población. El organismo internacional propone medidas concretas, como ampliar a 35 años el período para calcular la jubilación y regularizar inmigrantes.

El diario El Mundo también dedica su editorial a este asunto, señalando que el crecimiento económico debería haber servido para implementar reformas estructurales, pero la "precariedad parlamentaria del gobierno lo ha impedido". En el análisis se ha destacado la irresponsabilidad de esta situación: "Hay pocas cosas más irresponsables que saber que el sistema de pensiones es insostenible, pero seguir cargándolo para ganar votos para la próxima elección".

Subida de sueldo a funcionarios

En contraposición a la necesidad de ahorro, Requeijo ha informado de que "el Gobierno y los sindicatos acordaron anoche subir los sueldos de tres millones y medio de funcionarios". Según el acuerdo, el aumento será de un 11 % entre 2025 y 2028, una medida que afecta a una parte importante del sector público.

El portal de noticias Vozpópuli añade más contexto a esta subida salarial, publicando que los empleados públicos en España ya cobran, de media, 1.050 euros más al mes que los trabajadores del sector privado.

"No hay dinero para todos los demás"

Jorge Bustos ha concluido su análisis en su monólogo de este viernes con una dura reflexión sobre la gestión de los recursos públicos. El periodista ha sentenciado que la situación actual revela una clara priorización del gasto: "Aquí se sube el sueldo de los funcionarios, se dispara el gasto de las pensiones, pero para todo lo demás y para todos los demás no hay dinero".