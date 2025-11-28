La historia de superación de una madre soltera para no renunciar a su embarazo

La dificultad de ser madre en España tiene historias detrás como la de María Fernanda Rodríguez, madre de la pequeña Zoé. En una entrevista en ‘Mediodía COPE’ con Pilar García de la Granja, ha contado su vivencia y cómo la Fundación REDMADRE le proporcionó el apoyo necesario cuando más vulnerable era. Al quedarse embarazada, su principal obstáculo fue económico y personal: se encontraba sola tras una ruptura amorosa, sin trabajo y sin saber cómo podría mantener a su futuro bebé.

La incertidumbre y el miedo

Su primera reacción fue de absoluta incertidumbre. “El principal obstáculo fue saber cómo iba a mantenerme yo durante ese tiempo, porque no podía poder encontrar un trabajo”, ha explicado. Esta situación la llevó a un estado de bloqueo psicológico, sin saber a qué ayudas podía recurrir. “Quedé totalmente sola”, ha afirmado, después de que el padre de su bebé no quisiera hacerse cargo.

La desesperación fue tal que llegó a plantearse no seguir adelante con la gestación, una idea que le fue sugerida en un centro al que acudió. “La verdad es que fue una de las primeras cosas que pensé, porque no no sabía cómo continuar”, ha confesado durante la entrevista.

RedMadre, un punto de inflexión

Fue entonces cuando, a través de una conocida, descubrió la Fundación REDMADRE. “Ha sido lo mejor que me ha pasado”, ha asegurado con rotundidad. El apoyo fue inmediato y comenzó cuando se encontraba en su cuarto mes de embarazo. La fundación le ofreció un programa integral que incluía charlas y cursos sobre cuidados del bebé y lactancia, algo fundamental para ella al ser madre primeriza.

El acompañamiento de REDMADRE no se limitó al embarazo. La fundación le facilitó el acceso a un grupo de empleabilidad y a diversas formaciones para labrarse un futuro profesional. Gracias a este apoyo, consiguió una beca para estudiar higiene bucodental. “El año pasado cursé mi primer año, y en este momento me encuentro cursando el segundo año”, ha concluido con esperanza.