Ni ciberataque ni operadores privados: la hipótesis más probable que a Pedro Sánchez no le interesa mencionar, y la prueba que lo demuestra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigirá responsabilidades a "todos los operadores privados" y ha anunciado reformas para que "jamás" se vuelva a repetir un apagón eléctrico generalizado como el de este lunes, con la normalidad ya prácticamente recuperada en los suministros energéticos y de telecomunicaciones y en los transportes. A pesar de ello, sorprende que se vayan a exigir responsabilidades cuándo todavía no ha aclarado quién tiene la responsabilidad de lo ocurrido y que se vayan a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir cuando todavía no ha mencionado qué es lo que ha ocurrido exactamente, más de 24 horas después del apagón.

Red Eléctrica ha descartado que el apagón haya sido consecuencia de un ciberataque, pero Sánchez asegura que todavía no hay información concluyente y no descarta ninguna hipótesis, a la espera del informe de los expertos.

Los motivos del gran apagón

Precisamente, Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, opina sobre el hecho de que Sánchez exija responsabilidades a las compañías privadas y no se refiera al regulador, a Red Eléctrica, del que depende todo el fluido y la gestión de esa distribución: “La información oficial es poco clarificadora y se apunta que han desaparecido 15 gigavatios de generación de forma simultánea y todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, o sea, que la generación no desaparece, y mucho menos 15 gigavatios de golpe, con lo cual está apuntando a las empresas. El experto, tratando de esclarecer qué ha podido pasar, se pregunta por qué pueden “desacoplarse, que no desaparecer”, 15 gigavatios de generación de golpe: “Eso solo puede ocurrir por un motivo y es para protegerse de una sobretensión en la red de transporte. Esa es una hipótesis plausible. Hay una sobretensión en la red que debería estar a 400 kilovoltios, empieza a subir la tensión y automáticamente llegan las centrales de generación, soportan un umbral de sobretensión, pero por encima de ese umbral se desacoplan, precisamente para que la sobretensión no estropee las turbinas. Entonces, me muevo en el terreno de lo especulativo, pero es una hipótesis plausible”.





¿Qué puede producir una sobretensión en la red de transporte?

“Una sobretensión se debe a un desequilibrio entre la oferta y la demanda”, señala Jorge Sanz, “en concreto, si la tensión está por encima de 400 kilovoltios, es que hay más oferta que demanda. Es lo que estaba ocurriendo en este caso. Red Eléctrica tiene como misión haber evitado esa sobretensión y no lo hizo, a pesar de que tiene instrumentos para hacerlo, tiene lo que se llaman los servicios de balance”. Los servicios de balance los proporcionan las instalaciones de generación firme, que son las hidráulicas, gas y carbón. ¿Qué pudo fallar para que Red Eléctrica no corrigiera ese desequilibrio de exceso de oferta sobre demanda utilizando los servicios de balance? “Pues puede verse a una mala gestión por parte de Red Eléctrica”, explica el experto mientras desarrolla su hipótesis: “Había programado un exceso de generación no firme (solares y eólicas), y un despacho insuficiente de generación firme (hidráulicas, de gas o de carbón). Entonces, cuando se da cuenta de que hay una sobretensión porque hay un desequilibrio entre oferta y la demanda, y pide apoyo a la generación firme para bajar potencia, resulta que no la tiene porque no la ha acoplado. Y da la casualidad de que ayer apenas había grupos nucleares, había muchas hidráulicas en mantenimiento programado y había poco gas".

Un hecho objetivo que confirmaría que "este ha sido el problema"

Jorge Sanz señala cómo, justo hoy, el día siguiente al apagón, “Red Eléctrica ha cambiado drásticamente el mix de generación, a pesar de que la demanda es la misma, porque es un día laborable, y las condiciones climatológicas son las mismas. Y, sin embargo, hoy ha despachado mucha menos solar, mucha más generación firme, en concreto 5 veces más hidráulica, 2 veces más gas, y ha acoplado grupos nucleares que ayer estaban parados. Entonces, todo apunta a que es un problema de un mal mix energético, demasiada generación no firme, muy poca generación firme, y una mala gestión por parte de Red Eléctrica. Esta es una hipótesis plausible”.

El único que puede confirmar esto es Red Eléctrica, cuyo mayor accionista, con un 20%, es el Estado, y cuya presidenta es Beatriz Corredor, del PSOE y exministra de Vivienda con Zapatero. “Red Eléctrica tiene un conflicto de intereses, porque le estamos pidiendo que se autodeclare culpable”, puntualiza Jorge Sanz, dando una explicación a por qué, más de 24 horas después del apagón, todavía no dan explicaciones. Aun así, “de alguna manera ya se ha declarado cambiando el mix tecnológico de hoy. Esto es una hipótesis que explicaría lo que ha ocurrido. Yo no tengo la información, quien la tiene es Red Eléctrica, pero esta hipótesis que yo pongo encima de la mesa explica lo que ha ocurrido”.

¿Se puede descartar que se produzca otro gran apagón?

“El hecho de que hoy mismo Red Eléctrica cambie drásticamente el mix tecnológico, si mi hipótesis es correcta, confirma que ha aprendido la lección. Entonces, si estaba experimentando a ver si podíamos funcionar con un sistema con un 75% de renovables y un 25% de generación firme, pues la lección la ha aprendido, la respuesta es que no. Entonces, si mi hipótesis se confirma, entiendo que no va a volver a ocurrir”.

Sánchez hoy ha ponderado la energía renovable y ha demonizado la energía nuclear. “El debate es cómo integrar las renovables manteniendo los criterios de seguridad en el sistema eléctrico. En la medida en que el operador del sistema responda a instrucciones políticas, entonces ponemos en riesgo la seguridad del suministro. No podemos utilizar mixes de generación basados en criterios políticos, sino en criterios técnicos. No es bueno nombrar exministros o exsecretarios de Estado, presidentes de Red Eléctrica, porque si las directrices políticas gobiernan a la institución que es responsable de garantizar el suministro, pues puede haber un conflicto y podemos acabar en situaciones como la de ayer”. Jorge Sanz lo deja claro, este tema no debería ser político y, “la desaparición de las nucleares, sin lugar a dudas, nos pone en una situación mucho más vulnerable que la que tenemos ahora”.