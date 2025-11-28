La ingeniosa respuesta de Richard Gere al ser preguntado sobre cuándo jurará bandera: "Y desde hace mucho tiempo"

En la sección Maneras de Vivir de María José Navarro en el programa 'Herrera en COPE', se ha comentado la reciente y sorprendente declaración del actor Richard Gere.

Al ser preguntado sobre cuándo jurará bandera en España, un deseo expreso de su esposa, Gere respondió con un enigmático: "I am from Galicia. Since ancient times" ("Soy de Galicia, y desde hace mucho tiempo").

Europa Press Richard Gere recibirá el Goya Internacional el 8 de febrero en Granada

Estas palabras han sido interpretadas en redes sociales por algunos sectores del independentismo gallego como una afirmación de que no es español. La anécdota, comentada por Jorge Bustos y el resto de colaboradores, ha generado revuelo.

Otro de los temas de la actualidad tratados en el espacio ha sido el despido de la periodista Elisa Beni de 'eldiario.es'. La propia Beni explicó que, tras su cese, se produjo una "acción coordinada" por parte de algunos de sus propios compañeros de medio.

Según su testimonio, estos colaboradores manipularon columnas antiguas para presentarla "como una persona que ahora se ha pasado de bando". Beni, que se define como socialdemócrata, ha defendido su postura afirmando: "A mí me importa más la democracia y me importa más el estado de derecho que lo que me importa quién gobierne en una democracia". La periodista ya ha sido fichada por Antonio Naranjo para su programa en Telemadrid.

Abascal y el 'caso Koldo'

En la misma tertulia, se ha analizado la intervención de Santiago Abascal en el podcast 'Worldcast', popular en Hispanoamérica. El líder de Vox aseguró que si tuviera mayoría absoluta no le "temblaría el pulso" para hacer desaparecer "un montón de porquerías" que, según él, se convertirían en "una pesadilla del pasado".

Finalmente, los colaboradores han comentado el interrogatorio de Eduardo Inda a Koldo García. En él, el exasesor de Ábalos se negó a "poner la mano en el fuego" por Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Francina Armengol o Fernando Grande-Marlaska, entre otros.

A. Perez Meca El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025

Sin embargo, Koldo sí ha mostrado su confianza en el exministro José Luis Ábalos y en el político canario Ángel Víctor Torres. Sobre Santos Cerdán, se limitó a desearle suerte, lo que fue comentado con ironía por los presentes.