Daniel Lacalle, economista: "María Jesús Montero deja un papelón a Carlos Cuerpo y Arcadi España con unos presupuestos completamente anticuados"

El economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, ha analizado en el programa 'El Cascabel' de TRECE los recientes cambios en el Gobierno. En conversación con José Luis Pérez, Lacalle ha sostenido que los nombramientos de Carlos Cuerpo como vicepresidente y Arcadi España al frente de Hacienda responden a una estrategia de "continuidad absoluta" en las políticas y una mera "mejora de formas".

Un ascenso 'puramente instrumental'

Para Lacalle, el ascenso de Carlos Cuerpo es "puramente instrumental", ya que el Gobierno "busca la continuidad por encima de todo". Aunque reconoce que Cuerpo es un "buen técnico" con un perfil personal más "dialogante" que el de María Jesús Montero, ha insistido en que no se producirán cambios en las políticas económicas, pues considera que ha sido "una especie como de brazo ejecutor de lo que venía diciendo Pedro Sánchez".

En cuanto a políticas, "no vamos a ver ningún tipo de cambios", ha sentenciado Lacalle, resumiendo que la aportación de los nuevos ministros se limitará a "una mejora de formas, pero poco más".

Europa Press El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España).

El 'papelón' que hereda de Montero

El economista ha afirmado que no se echará de menos a María Jesús Montero en Hacienda, ya que "lo que deja es un papelón para Arcadi España y para el señor Cuerpo". Lacalle ha detallado que la exministra deja unos presupuestos prorrogados "completamente anticuados" y una "aberración total" aprobada mediante un decreto ómnibus: la capacidad del Gobierno para "gastar sin el más mínimo control y sin tener espacio presupuestario".

A esto se suma, según ha explicado, el "gran, gran problema de la financiación autonómica", que no será más sencillo de resolver. Aunque el diálogo pueda ser "más cómodo" con los nuevos ministros, la complejidad del asunto persiste. Además, ha vaticinado que Montero protagonizará una campaña andaluza "nada amable" y con "mensajes agresivos".

Europa Press El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig (i), y el conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España (d), durante un encuentro junto a los responsables de las áreas en el partido y el grupo socialista en Les Corts Valencianes, a 13 de octubre de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

Una estrategia de 'formas suaves'

Respecto al perfil de Arcadi España, Lacalle ha corregido la idea de que Sánchez esté eligiendo perfiles menos políticos. Ha recordado que España "es un hombre de Ximo Puig, claramente político", al igual que Cuerpo. La diferencia clave, según él, es que "no son activistas" como sí lo era Montero, a quien ha descrito con un "perfil agresivo y adversarial confrontacional".

Lacalle ha concluido que estos nombramientos son una maniobra de Pedro Sánchez, de quien dice que "es muy inteligente" y "de táctica política sabe mucho". La estrategia consistiría en utilizar las "formas mucho más suaves" de los nuevos ministros para proyectar la idea de que "toda la crispación la genera la oposición" y no el Gobierno, de cara a las próximas elecciones.