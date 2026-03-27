Joseba Larrañaga alucina con Francia y avisa tras su triunfo frente a Brasil: "Su potencial ofensivo es de otro mundo"

El amistoso entre Brasil y Francia, que se ha saldado con victoria para los galos por 1-2, ha dejado una conclusión clara para Joseba Larrañaga. En El Partidazo de COPE, el comunicador ha asegurado que "el potencial ofensivo de Francia es una cosa del otro" mundo, mientras que la selección brasileña le ha decepcionado "bastante".

Francia, una de las grandes candidatas

El equipo francés ha demostrado su poderío, con un Kylian Mbappé que ha jugado 65 minutos y al que se le ha visto "muy recuperado y muy rápido". El delantero ha marcado un "golazo", mostrando que sus rodillas están "fenomenal", según el análisis del programa.

Para Larrañaga, la clave de la selección gala es su capacidad para desequilibrar. "Francia tiene una cosa que en el fútbol es dinamita, y los que tienen dinamita, joder, se pueden dar un guantazo, pero tienen menos posibilidades", ha explicado. Por ello, la sitúa como una de las favoritas para el Mundial, junto a Argentina y España.

La decepción de Brasil

En el lado opuesto se encuentra Brasil, cuyo rendimiento ha generado muchas dudas. La sensación de Larrañaga es tajante y deja una advertencia muy seria sobre el futuro del equipo en las grandes citas.

"O mucho mejora, o este equipo llega muy flojo", ha sentenciado el comunicador. No obstante, en el programa también se ha recordado que a Brasil le faltaban jugadores importantes como sus dos centrales titulares, Gabriel y Marquinhos, su portero, Alisson, y el centrocampista Bruno Guimaraes.

El encuentro también ha dejado la nota negativa de la lesión de Raphinha. El atacante se ha retirado con molestias musculares en el descanso y mañana se le realizarán pruebas para conocer el alcance exacto, aunque en principio "no parece que sea nada grave".