Dos jóvenes madrileñas vuelven a poner de moda las medallas religiosas: “Para que estés orgulloso”

Barbara Pérez una de las creadoras de la marca de joyas religiosas Khartes Madrid, que a la vez que hace y vende medallas, busca evangelizar con cada uno de sus proyectos.

QUE LLEVAR UNA MEDALLA ESTE OTRA VEZ DE MODA

Que llevar una medalla esté otra vez de moda, así de claro lo tiene Barbara. En Ecclesia al día hemos hablado de su historia de emprendimiento que comenzó hace 4 años: “Cuando comenzamos eramos de las pocas marcas que hacíamos medallas, pero sobretodo dándole un toque totalmente distintos. Les ponemos piedras, esmaltes, le damos color y texturas”. Diseñan cada medalla a mano, por eso todas son distintas: cada una tiene una textura, forma y calado distinto. No hay dos iguales".

La idea es retomar la tradición de nuestras abuelas y madres: “la de llevar puesta una medalla”, nos cuenta Barbara. Y explica que en muchas ocasiones, nos regalan una medalla por el bautizo o la Comunión y esa joya se acaba guardando en una cajita: “por eso le hemos dado una vuelta, para que te la pongas, la lleves feliz y encima vayas protegido, que al final esa es la finalidad de la medalla”.

Para Barbara es fundamental que se sepa que lo importante cuando llevas una medalla es la devoción, lo que realmente significa, a la que además cree que se le puede abstraer una parte de recuerdo y unión con nuestras madres o abuelas: "por ejemplo mi abuela es super devota de San Antonio, y cuando llevamos a San Antonio, nos acordamos de ella".

CON CADA PEDIDO ENVIAN UN DETALLE MUY ESPECIAL

Con cada pedido ofrecen un regalo muy especial, por ejemplo, ahora mismo, si compras algo, junto a tu joya te va a llegar un detalle de Medjugore: “Nos gusta siempre tener pequeños detalles con las clientas, cuando vamos a peregrinaciones o santuarios, queremos poder llevarles un poquito de esos sitios a sus casas, y que lo tengan en cuenta. Mucha gente desconoce que es Medjugore, con ese detalle damos a conocer santuarios marianos y evangelizamos”.

Y para poder dar este tipo de detalles, cuenta con la ayuda de amigos y de familiares, porque no siempre pueden viajar a todos los santuarios: “Somos pesadas con amigos y familiares, un amigo de mi hermana estuvo en Zaragoza y le pedimos 100 medidas para poder darlo el 12 de octubre”.

Barbara define su marca y sus joyas como como algo que puedes llevar en tu día a día sin miedo o vergüenza: “creemos que si has perdido el contacto de la fe y de ir a Misa, que lo retomes y estés orgullosa”.