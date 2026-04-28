Stressless® presenta Colour Story 2026, su nueva colección de colores, materiales y texturas

Stressless® presenta Colour Story 2026, la evolución de su colección global Colours, Materials and Finishes (CMF). La propuesta introduce nuevos tejidos, amplía su paleta cromática y explora nuevas combinaciones de materiales para crear interiores contemporáneos más cálidos y equilibrados. La dirección creativa de la colección se articula en torno a tres conceptos principales: High Texture, Pop of Colour y Golden Hour, tres líneas que exploran diferentes formas de aportar carácter, contraste y serenidad a los espacios domésticos.

La dirección creativa de la colección se articula en torno a tres conceptos principales: High Texture, Pop of Colour y Golden Hour, tres líneas que exploran diferentes formas de aportar carácter, contraste y serenidad a los espacios domésticos.

Stressless® Stressless® Tokyo: Pop of Colour.

Texturas que aportan profundidad y carácter

El concepto High Texture se centra en tejidos estructurados que añaden riqueza visual y sensorial al espacio.

Entre las novedades destaca Azalea , un tejido de estructura sólida en tonos naturales diseñado para ofrecer durabilidad y elegancia. Su composición incorpora materiales reciclados, combinando resistencia y sostenibilidad con una estética versátil.

También se incorpora Marigold , un tejido bouclé con una cuidada combinación de fibras que aporta suavidad y un elevado nivel de confort. Su carácter acogedor y su marcada textura lo convierte en una opción ideal para sofás, sillones o sillas de comedor.

Por su parte, Lilly introduce una chenilla suave y resistente con una textura elegante. Fabricado en Europa y producido con un alto porcentaje de materiales reciclados, combina comodidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Stressless® Stressless® Adam Power: Tela Dinamica Brandy, Reposabrazos Madera Oak y Base Sirius Brushed Aluminio.

Como señala Janne Muri, directora de proyectos de color, materiales y acabados: «La textura de estos tejidos, elaborados con maestría artesanal, realza las líneas esculturales del mobiliario y acentúa la sensación de comodidad y calidez».

El color como elemento de expresión

El concepto Pop of Colour introduce nuevos tonos dentro de la gama de tapicerías de Stressless®. Inspirados en la naturaleza y en las tendencias actuales del diseño, colores como Cobalt Blue, Emerald Green o Terracotta aportan acentos vibrantes que conviven con la tradicional paleta de tonos neutros característica de la marca.

Estas tonalidades permiten introducir contrastes sutiles en los interiores manteniendo la armonía característica del diseño contemporáneo.

Inspiración en la luz cálida del atardecer

La tercera línea creativa de la colección, Golden Hour, se inspira en la luz suave del amanecer y del atardecer. Esta paleta introduce tonos naturales y envolventes que aportan serenidad al espacio doméstico.

La combinación de estos matices con materiales naturales y tejidos estructurados contribuye a crear ambientes equilibrados y acogedores.

Stressless® Stressless® Bay Baja con Reposabrazos: TelaMarigold Light Green y pie D350 en Satin Silver.

«Creemos que el hogar es un santuario. Esta tendencia fomenta espacios apacibles y armoniosos que nos preparan para brillar en nuestro día a día», añade Janne Muri.

Actualización de la colección

Además de las nuevas calidades textiles, la colección CMF de Stressless® para 2026 incluye actualizaciones en tejidos existentes.

Calido , uno de los tejidos más reconocidos de la marca, amplía su paleta con tres nuevos colores que refuerzan su carácter versátil y su estética natural.

Por su parte, Dinamica , un clásico dentro de la colección, se presenta ahora en una versión con alto contenido de poliéster reciclado y una selección de colores actualizada, manteniendo su característica textura suave, su durabilidad y su facilidad de mantenimiento.

Sobre Stressless®

Stressless® es una firma internacional de mobiliario reconocida por su innovación en confort y diseño escandinavo. Fabricados por Ekornes, los sillones, sofás y sillas de comedor Stressless® combinan tecnología ergonómica, materiales de alta calidad y un diseño pensado para ofrecer una experiencia de descanso y confort única.

Con presencia en numerosos mercados internacionales, la firma continúa desarrollando soluciones que integran funcionalidad, estética y bienestar en el hogar.