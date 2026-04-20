Anitta Ruiz, experta en imagen, señala un detalle del traje de Sánchez: "Esto refleja que está pasando por un momento complicado"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado el gasto en la imagen del presidente y su equipo hasta los 46.107 euros anuales. Esta cifra, que La Moncloa denomina oficialmente “servicios especializados de imagen”, cubre las necesidades de maquillaje y peluquería del presidente y sus ministros. Desde que Sánchez llegó a la presidencia, el desembolso acumulado en este concepto supera ya los 130.000 euros, una cifra que ha crecido de manera exponencial.

Aumento exponencial de sesiones y costes

El incremento en el presupuesto no solo se refleja en el coste total, sino también en el número de servicios contratados. Para este año, se han previsto 210 sesiones de maquillaje y peluquería, un aumento considerable frente a las 119 de 2022 y las 80 de 2021. En el ejercicio anterior, se abonaron cerca de 37.000 euros por unas 190 sesiones, lo que demuestra una tendencia al alza constante.

Los costes por sesión varían según la ubicación. Un servicio en Madrid tiene un precio de 188 euros, mientras que un desplazamiento fuera de Madrid eleva la tarifa a 441 euros. Si el servicio requiere que el personal pernocte, el coste asciende a 676 euros por jornada.

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Análisis de una experta: 'El presidente está muy desmejorado'

Durante una intervención en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, la experta en imagen y comunicación Anitta Ruiz ha analizado este aumento de gasto. Según Ruiz, desde que Sánchez está en La Moncloa “le dan una una importancia muy fuerte a este tema de de la imagen”. La experta sugiere que el incremento de sesiones se debe a que “es cierto que el presidente está muy desmejorado últimamente, ha adelgazado muchísimo, y como creo que se había tocado la cara previamente, [...] cuando adelgazas, eso no no termina de encajar muy bien, y por eso necesita más maquillaje”.

A pesar de las cifras, Ruiz ha contextualizado el gasto, afirmando que España es “el país de Europa que menos invierte en este tipo de servicios”. Ha recordado que otros líderes europeos, como Emmanuel Macron o un excanciller alemán, que “gastó casi medio millón de euros en tres años”, han tenido presupuestos de imagen muy superiores. Además, considera que el precio por sesión no es “ningún escándalo”.

Lo que sí resulta “sorprendente” para la experta son dos aspectos de la nueva licitación. Por un lado, que se licite “en un momento que seguimos sin presupuestos”. Por otro, que por primera vez se haya optado por una licitación a largo plazo, que cubriría el periodo preelectoral. Para Ruiz, esto indica que “ya están pensando en en futuros con muchas apariciones públicas”.

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Una imagen 'dejada' que refleja un 'momento complicado'

Anitta Ruiz también ha explicado que el aumento de sesiones responde a que el servicio, que antes cubría solo al presidente y vicepresidentes, ahora se ha extendido “a todas las personas que intervengan dentro del espacio de La Moncloa o después de los consejos de ministros”. Es decir, se está maquillando a más gente.

Finalmente, la experta ha destacado un detalle revelador sobre el estado actual del presidente. Ha señalado que en una reciente cumbre en Barcelona, a Sánchez “el traje le queda gigante” tras su notable pérdida de peso, y no se lo han ajustado. Ruiz descarta que sea una estrategia y lo interpreta como una “imagen más dejada”, algo “sorprendente” en él, que podría reflejar que “está pasando por un momento él mismo complicado”.