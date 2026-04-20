José Ramón Carlón, empresario en Guinea Ecuatorial: "Vender aquí es como vender a Canarias, es un país con muchas oportunidades para ser emprendedor"

España y Guinea Ecuatorial comparten una historia que sigue dejando huella en la actualidad. Antigua colonia española hasta 1968, el país africano mantiene la lengua, parte de la cultura y también importantes vínculos económicos con nuestro país. Esa relación histórica explica por qué, décadas después de la independencia, muchos empresarios españoles siguen viendo en este destino una oportunidad real de negocio.

En ciudades como Malabo, la presencia española se percibe en la gastronomía, en el idioma y en las relaciones comerciales. Es precisamente ahí donde algunos emprendedores han decidido dar el salto, atraídos por un mercado emergente que, aunque complejo, ofrece posibilidades que en Europa ya no son tan evidentes.

Rubén Corral Ángel Expósito, desde Guinea Ecuatorial

Oportunidades de negocio en África: “Es como vender a Canarias”

En una entrevista en La Linterna, conducido por Ángel Expósito, el empresario vallisoletano José Ramón Carlón lo resume de forma clara: “Vender aquí es como vender a Canarias, es un país con muchas oportunidades para ser emprendedor”.

Carlón, que lleva más de una década vinculado al país, explica que Guinea Ecuatorial mantiene una relación comercial muy fluida con España. “La exportación de productos españoles es muy sencilla comparado con otros países”, señala, destacando además que el consumidor local valora especialmente los productos procedentes de España.

El empresario pone como ejemplo su propio negocio: la exportación de vino. “Sorprendentemente hay un consumo importante en África”, afirma, y añade que en Guinea Ecuatorial “predomina el vino español” gracias a esa herencia cultural compartida.

EFE El papa León XIV estará dentro de poco en Guinea Ecuatorial. En esta foto se encuentra en Angola

A pesar del optimismo, Carlón no oculta que se trata de un entorno que exige prudencia. “Es un mercado complicado, hay que tener cuidado, pero es un mercado emergente”, advierte. En su opinión, el contexto internacional actual hace que África se convierta en una alternativa interesante para diversificar negocios.

El país, aunque pequeño, cuenta con importantes recursos naturales, especialmente en el sector de los hidrocarburos. Pero no es su único atractivo. “Tiene un gran potencial en turismo, biodiversidad y gastronomía”, explica el empresario, quien considera que estos sectores están aún en una fase inicial pero pueden impulsar la economía en los próximos años.

Guinea Ecuatorial tiene un gran potencial en turismo y gastronomía, y hay mucha gente con ganas de trabajar" José Ramón Carlón Empresario en Guinea Ecuatorial

Más allá del negocio: formación y oportunidades para jóvenes

La historia de Carlón no se limita al ámbito empresarial. Una parte fundamental de su actividad en Guinea Ecuatorial está ligada a la cooperación. A través de una fundación impulsada junto a profesionales como Carlos Maldonado, trabaja en la formación de jóvenes, especialmente mujeres, en el sector de la hostelería.

“Es el proyecto del que más orgulloso me siento”, reconoce. La iniciativa combina formación teórica y práctica en una escuela-restaurante que facilita la inserción laboral. “Queremos que en el menor tiempo posible sean independientes y puedan acceder a un trabajo”, explica.

Durante la entrevista, varios alumnos comparten su experiencia, mostrando el impacto real del proyecto. Muchos de ellos aspiran a trabajar en el sector, incluso fuera del país, lo que evidencia la importancia de este tipo de iniciativas en entornos con menos oportunidades.

Carlón también colabora con un orfanato femenino, ayudando a jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, deben enfrentarse solas al mundo laboral. “Intentamos darles continuidad y acompañamiento”, señala, subrayando la necesidad de facilitar su integración social y económica.

Alamy Stock Photo La historia entre España y Guinea Ecuatorial es muy grande

Una de las anécdotas que más le marcó refleja la realidad del país: en ese orfanato, todas las niñas celebran su cumpleaños el mismo día porque muchas desconocen su fecha de nacimiento. “Es algo muy importante para ellas”, explica.

El testimonio de José Ramón Carlón pone sobre la mesa una realidad poco conocida: África, y en concreto Guinea Ecuatorial, ofrece oportunidades reales para empresarios españoles. Eso sí, requiere adaptación, conocimiento del entorno y una visión a largo plazo.

“Es un país acogedor, con muchas oportunidades”, concluye. Y mientras muchos miran a mercados tradicionales, algunos emprendedores ya están encontrando en África un espacio donde crecer, innovar y, en algunos casos, también devolver parte de lo recibido.