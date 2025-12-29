Ángel Expósito, sobre el TikTok de Pedro Sánchez: "Tal y como están las cosas, lo que debería de enseñar primero es el cuarto de baño de La Moncloa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a abrir las puertas del Palacio de la Moncloa a través de su cuenta de TikTok. En una serie de vídeos, Sánchez ha mostrado algunas de las estancias de la residencia oficial, un gesto que ha sido analizado con ironía en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito y Jon Uriarte. Los comunicadores han repasado las imágenes que recuerdan a un '''house tour''', un formato popularizado por celebridades, y han especulado sobre qué otros rincones podría enseñar el presidente, abriendo un debate sobre la cuidada imagen que proyecta el líder del Ejecutivo, una cuestión que ya se analizó a raíz de la elección de su vestuario en sus viajes internacionales.

El baño, el verdadero despacho

Uno de los momentos más comentados del análisis ha sido la reflexión de Expósito sobre los lugares que Sánchez no muestra. "Tal y como están las cosas, lo que debería de enseñar primero es el cuarto de baño de La Moncloa", ha sentenciado el comunicador. Ha añadido que es un lugar donde muchos gobernantes "han meditado sus actos", hasta el punto de no saber si allí "resuelven más asuntos o hacen más decisiones incorrectas".

Tal y como están las cosas, lo que debería de enseñar primero es el cuarto de baño de La Moncloa" Ángel Expósito Director de La Linterna

La cocina, la plancha y el maquillaje

La conversación también ha derivado hacia otros aspectos domésticos de la vida en el palacio. Uriarte ha planteado, en tono de humor, cómo debe ser la cocina y si el presidente logra "equilibrar las cuentas con tanto invitado". Sobre la pulcritud de las camisas de Sánchez, han bromeado con la posibilidad de que sea Yolanda Díaz quien se las planche, dado que a ella le "encanta planchar porque le relaja".

El análisis de la imagen presidencial ha continuado con el maquillaje y la apariencia, sugiriendo un "making of" de su preparación. Uriarte se ha preguntado si aplica "algún truquito de belleza", fantaseando con una rutina que incluye "recortarse las cejas con hilo de oro" o "inyectarse su propio plasma". Una estrategia que evidencia, tal y como analizan los expertos, la verdad que hay detrás de los vídeos que suben los políticos a las redes sociales.

La sombra de Pablo Iglesias

Finalmente, la charla ha contrapuesto el tour de Sánchez por Moncloa con las antiguas declaraciones de su exvicepresidente, Pablo Iglesias. Han recordado cómo Iglesias presumía de su piso en Vallecas con frases como "cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio". Unas palabras que, según los comunicadores, contrastan fuertemente con su actual residencia y que demuestran, a su juicio, que "hay gente con morro".

Cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio" Pablo Iglesias xvicepresidente del Gobierno

Esta nueva faceta de Sánchez como 'tiktoker' se produce en un momento en que el presidente parece querer mostrar una cara más cercana y transparente de su vida en el poder. Sin embargo, para algunos analistas, esta sobreexposición puede tener un efecto contraproducente y abrir la puerta a críticas sobre la frivolidad en la comunicación política. Un ejemplo de ello es el análisis de Carmen Martínez Castro sobre cómo ha cambiado la comunicación en Moncloa desde la época en la que ella era Secretaria de Estado de Comunicación.