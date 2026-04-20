Monseñor Juan Domingo Beka, presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial: "Nuestra iglesia siempre ha manifestado gratitud a la iglesia en España. Pero pensamos que hay que pasar a otra relación, la relación de cercanía"

El equipo de 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito a la cabeza, se ha desplazado a Guinea Ecuatorial con motivo del viaje apostólico del Papa León XIV a África.

Durante su estancia, han conversado con Monseñor Juan Domingo Beka Esono, presidente de la Conferencia Episcopal del país y obispo de la diócesis de Mongomo, sobre la situación de la Iglesia, los lazos con España y el papel de África en el mundo.

Guinea Ecuatorial es el país con mayor porcentaje de católicos de toda África, un dato que, según Beka Esono, no es solo para los archivos, sino que debe ser "una vivencia", ya que "la fe hay que vivirla y hay que manifestarla".

El obispo ha recordado que la relación con España se remonta jurídicamente al Tratado de San Ildefonso en el siglo XVIII. La evangelización se intensificó en 1883 con la llegada de los misioneros claretianos, cuyo proyecto era "civilizar a los nativos a través del evangelio", lo que incluía la enseñanza de la catequesis y de la lengua.

"Si hoy en Guinea Ecuatorial se habla el español, el español es fruto de la civilización", ha afirmado.

Una 'orfandad' en la hispanidad

A pesar de ser el primer país hispanohablante que visita el Papa León XIV, Monseñor Beka Esono ha expresado su sorpresa por el desconocimiento que existe sobre su nación en el mundo hispano. "En África estamos viviendo una experiencia como de orfandad", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que "el mundo de la hispanidad no sabe qué trabajo está haciendo Guinea Ecuatorial en ese continente para que el español sea conocido, sea valorado".

En África estamos viviendo una experiencia como de orfandad" Monseñor Juan Domingo Beka Esono Presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial y obispo de la diócesis de Mongomo

Redacción Digital Monseñor Juan Domingo Beka Esono, presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial y obispo de la diócesis de Mongomo

La paz desde África para el mundo

El presidente de la Conferencia Episcopal ha calificado la visita del Papa León XIV a África como "un gran mensaje al mundo". En un contexto global marcado por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, Beka Esono considera que el Pontífice viene a proclamar la paz desde el continente africano.

"El papa León 14 viene a anunciar la paz desde África para el mundo entero", ha declarado, instando a que "todos nosotros tenemos que ser artesanos de la paz en el mundo de hoy".

El papa León 14 viene a anunciar la paz desde África para el mundo entero" Monseñor Juan Domingo Beka Esono Presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial y obispo de la diócesis de Mongomo

Además, ha destacado el carácter misionero del nuevo papado, asegurando que con la elección de Robert Prevos "la iglesia está en buenas manos". Según el obispo, la visita papal sirve para "reafirmar esa identidad misionera de la iglesia", que es universal y no distingue entre continentes.

Una relación más cercana con España

Finalmente, Monseñor Beka Esono ha hecho un llamamiento a España y Europa para que no se olviden de África y superen "ciertos complejos, cuestión de superioridad".

Con motivo de la celebración de los 170 años de evangelización en Guinea, ha expresado su deseo de una mayor cercanía con la Iglesia española. "Creemos que hay que pasar a otra manera de relación. La relación de cercanía. Más. No desde lejos", ha manifestado.

El prelado ha extendido una invitación directa para que "los obispos, los pastores españoles visiten también Guinea y que vean cómo son recibidos".

Ha concluido afirmando que la gratitud histórica debe dar paso a una colaboración más estrecha, reconociendo que "hoy en día África también puede aportar mucho para la evangelización en Europa".