Un oftalmólogo, su hermana y su hija devuelven la vista a 120 personas en Gambia: "Se nos intentaron colar hasta 15 soldados"

El oftalmólogo Ernesto Alonso, Oftalmólogo y director médico del Instituto Salmantino de Oftalmología, ha regresado a África 25 años después para liderar una expedición médica en Gambia. En esta ocasión, ha viajado junto a su hermana, Silvia Alonso, y su hija, Sofía Alonso, médico residente de Familia, además de otros cinco profesionales de su clínica en Salamanca.

En una entrevista realizada por Pilar García Muñiz y Javi Nieves en el programa 'La Tarde' de COPE, han relatado cómo lograron realizar 120 operaciones de cataratas y glaucoma en solo cinco días de trabajo intenso.

La iniciativa de volver al continente africano, donde ya había estado en el año 2000, surgió gracias al impulso de su hija Sofía y en colaboración con la Asociación Contra la Ceguera Internacional (ACCI). Esta misión altruista ha permitido que 120 personas recuperen la visión, un cambio fundamental en sus vidas que, en muchos casos, determina su capacidad para poder trabajar.

Un quirófano en medio del caos

La logística de la expedición ha sido uno de los mayores desafíos, una tarea que, según Ernesto Alonso, le "supera totalmente" y que fue posible gracias a Pablo Vélez, presidente de ACCI.

El equipo tuvo que transportar todo el material necesario desde España, incluyendo máquinas para realizar cirugías por micro incisión, lentes, colirios y 50 cajas enormes con los 'packs' quirúrgicos. "Es mucho, mucho trabajo lo que hay detrás, muchísimo", ha afirmado el oftalmólogo.

Una vez en el hospital, el proceso de triaje para seleccionar a los pacientes se convirtió en el epicentro del caos. Sofía Alonso y su tía Silvia Alonso fueron las encargadas de organizar a la multitud. "El primer día fue un desastre. Empezó a entrar la gente a lo loco", ha explicado Sofía. A los pacientes programados se sumaban decenas de personas que llegaban a pie desde otros lugares, e incluso un pelotón de 15 soldados que intentó colarse para ser atendido.

Es muy duro decirles que no se les podía hacer nada" Ernesto Alonso Oftalmólogo

El equipo se enfrentó a la difícil tarea de decidir quién podía ser operado. El triaje era clave para determinar si la ceguera era por una catarata operable o por patologías incurables. "Es muy duro, pero a veces entraba la gente y había que decirles que no se les podía hacer nada", ha confesado Ernesto Alonso. Comunicar a una persona que llegaba "con toda la ilusión" que su caso no tenía solución fue uno de los momentos más complicados de la expedición.

Cataratas a los 50 y patologías sin solución

En Gambia, las cataratas aparecen a edades mucho más tempranas que en España, siendo comunes en personas de 50 años. Además de esta patología, el equipo encontró una alta incidencia de enfermedades del nervio óptico sin solución y tracoma, una infección bacteriana que deja la córnea totalmente opaca, especialmente en niños.

Alonso ha lamentado la frustración de encontrar casos como desprendimientos de retina que en España se podrían operar sin problema, pero que allí eran inabordables por falta de material específico.

Realmente te aportan más la gente allí que lo que tú realmente haces por ellos" Silvia Alonso Cardióloga y Médico Residente de Familia

Una experiencia familiar irrepetible

Más allá del reto profesional, la expedición ha sido una profunda experiencia familiar. Así lo ha expresado Silvia Alonso en un mensaje: "El ir los 3 como familia allí y poder compartir esa experiencia, pues ha sido muy enriquecedor. Realmente te aportan más la gente allí que lo que tú realmente haces por ellos". Para Ernesto, que no se había atrevido a volver a África por sus compromisos familiares y profesionales, compartir esta misión con su hija ha sido algo único. "Ha sido muy bonito compartir una experiencia profesional tan gratificante, o sea, vamos, eso sí que es irrepetible", ha concluido.