España se ahoga en sus 'tsunamis' de corrupción sin capacidad de reacción: "Genera pereza, pavor o hartazgo"

La palabra tsunami, que literalmente significa ola de puerto en japonés, se ha instalado en nuestro lenguaje como una metáfora de un fenómeno de consecuencias imparables. En la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', la periodista Marta San Miguel ha analizado junto a Jorge Bustos cómo este término se aplica a la actualidad política, marcada por procesos judiciales de repercusiones impredecibles.

Terremotos políticos y sus olas

San Miguel ha explicado que "cuando empieza un juicio por corrupción, ya sea un caso que afecta al actual gobierno o uno que sucedió hace 13 años, a menudo asumimos que las declaraciones van a ser un terremoto". La periodista ha puesto como ejemplo el regreso de Bárcenas a la actualidad, comparándolo con un personaje que vuelve a una serie y que genera "pereza, pavor o hartazgo". Sin embargo, ha advertido de que, como en los seísmos marinos, "lo peligroso no es solo el temblor, sino las olas que generan".

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Esta metáfora del tsunami conduce a una situación que la periodista califica de "dolorosa y paradójica". Al igual que en una catástrofe natural donde, pese a estar "rodeados de agua, lo que más escasea es precisamente el agua potable", en el panorama informativo y político, el exceso de información y escándalos puede llevar a una falta de claridad y verdad, representando "el mayor riesgo para la población".

La inacción de España frente al ejemplo de Japón

Frente a esta parálisis, Marta San Miguel ha destacado el caso de Japón, donde este mismo lunes se ha evacuado a miles de personas por un terremoto. Según la periodista, la "familiaridad con los desastres naturales les ha vuelto eficientes y rápidos a la hora de reaccionar y evitar víctimas". Esta capacidad de respuesta contrasta con la situación en España.

Alamy Stock Photo Hiroshima en Japón

La reflexión final de San Miguel en 'Herrera en COPE' ha sido una pregunta crítica sobre la capacidad de reacción del país. "Me pregunto por qué nosotros, con la cantidad de terremotos políticos que hemos sufrido, somos incapaces de reaccionar a tiempo ante los temblores de nuestro sistema y acabamos anegados o, lo que es peor, intoxicados", ha concluido.