El nuevo método para ahorrar 600 euros al año sin darte cuenta con tus gastos diarios
Trade Republic presenta dos innovadoras herramientas vinculadas a su tarjeta de débito que permiten convertir las compras cotidianas en un hábito de ahorro
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Gastar y ahorrar suelen ir en direcciones opuestas. ¿Se pueden unir?
Sí, y ahí está una de las grandes innovaciones recientes. Hoy puedes convertir tu gasto diario en ahorro automático.
¿Cómo funciona eso?
Pues te dejo un par de ejemplos: con el redondeo de pagos, cada vez que compras algo se redondea al euro superior y la diferencia se ahorra. Por otro lado, con el Saveback, recibes un 1% de tus compras que se ahorra automáticamente.
O sea, estás ahorrando sin darte cuenta.
Es una forma muy potente de empezar, especialmente para gente joven o perfiles que aún no tienen el hábito del ahorro.
¿Y como funciona en Trade Republic?
En Trade Republic ofrecemos una tarjeta sin comisiones, con tipo de cambio real y sin costes ocultos, que además permite activar estas funcionalidades. Es decir, tu día a día se convierte en una herramienta de inversión.
¿Cuál es el impacto real de esto?
Que pasas de no ahorrar nada a empezar a invertir sin esfuerzo. Y eso, a largo plazo, marca una gran diferencia.
Porque al final, no se trata de ahorrar más, sino de hacerlo sin fricción.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.