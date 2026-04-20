El nuevo método para ahorrar 600 euros al año sin darte cuenta con tus gastos diarios

Gastar y ahorrar suelen ir en direcciones opuestas. ¿Se pueden unir?

Sí, y ahí está una de las grandes innovaciones recientes. Hoy puedes convertir tu gasto diario en ahorro automático.

¿Cómo funciona eso?

Pues te dejo un par de ejemplos: con el redondeo de pagos, cada vez que compras algo se redondea al euro superior y la diferencia se ahorra. Por otro lado, con el Saveback, recibes un 1% de tus compras que se ahorra automáticamente.

O sea, estás ahorrando sin darte cuenta.

Es una forma muy potente de empezar, especialmente para gente joven o perfiles que aún no tienen el hábito del ahorro.

¿Y como funciona en Trade Republic?

En Trade Republic ofrecemos una tarjeta sin comisiones, con tipo de cambio real y sin costes ocultos, que además permite activar estas funcionalidades. Es decir, tu día a día se convierte en una herramienta de inversión.

¿Cuál es el impacto real de esto?

Que pasas de no ahorrar nada a empezar a invertir sin esfuerzo. Y eso, a largo plazo, marca una gran diferencia.

Porque al final, no se trata de ahorrar más, sino de hacerlo sin fricción.