Cómo diferenciar una baliza V16 homologada por la DGT de otra que no lo está: "Este código debe figurar en la luz de emergencia"

A partir del próximo 1 de enero, la baliza V16 conectada se convertirá en un elemento de seguridad obligatorio en todos los vehículos, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia. Esta medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reducir drásticamente la cifra de fallecidos por atropello en carretera, que actualmente se sitúa en unas 25 personas al año. En el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista Ángel Expósito ha analizado esta nueva normativa con expertos como Jorge Torre, creador del sistema, e Ignacio Palmer, responsable de comunicación de Erum Vial.

Claves para identificar una baliza homologada

Ante la proliferación de luces de emergencia en el mercado, es fundamental saber cómo distinguir una baliza V16 homologada de una que no lo está. Según los expertos, hay tres claves indispensables. La primera y más importante es verificar el código de certificación. Tal y como se ha explicado en el espacio radiofónico, "este código debe figurar en la luz de emergencia y comenzar con las palabras LCOE o IDIADA, seguido de una serie de números".

Este código debe figurar en la luz de emergencia Adrián Gil Sobre las Balizas V16

En segundo lugar, el dispositivo debe llevar un distintivo oficial grabado o adherido de forma permanente en su carcasa. Por último, y como requisito esencial, la baliza debe garantizar la conectividad con la plataforma DGT 3.0. Esta característica es la que permite enviar una señal anónima con la geolocalización del vehículo accidentado para alertar a otros conductores. Sin estos tres elementos, el dispositivo no será válido a partir de 2025.

EFE Imagen de uno de los modelos de la baliza que a partir de 2026 será obligatoria en España para todos los vehículos, la baliza V16

El origen de la idea: salvar vidas en la carretera

La idea de la baliza V16 nació de la experiencia directa de sus creadores, como Jorge Torre, quien durante sus años en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil observó el enorme riesgo que suponía para los conductores bajarse del coche a colocar los triángulos. "Podía haber incidentes en la carretera, pues, con triángulos mal puestos, personas que con un alto nivel de estrés no eran capaces de señalizar", ha explicado Torre. El objetivo era crear un sistema que permitiera señalizar un incidente de forma "rápida, segura y sin salir del vehículo".

El funcionamiento es sencillo: al activar la baliza, esta emite una señal luminosa de 360 grados visible a un kilómetro y, simultáneamente, envía cada 100 segundos la posición GPS del vehículo a la nube de la DGT. Es importante destacar que esta comunicación es completamente anónima. Como ha detallado Jorge Torre, "no se transmite ningún tipo de dato personal ni ningún otro dato que no sea la la localización de un obstáculo". La DGT utiliza esta información para mostrar avisos en los paneles de las carreteras y en aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze.

Lo peor es que la llamamos luz, cuando lo más importante es la conectividad" Ignacio Palmer Productor de la Baliza V16

Dudas, polémicas y consejos prácticos

A pesar de que su objetivo es salvar vidas, la medida ha generado debate. Algunos ciudadanos la perciben como "un negocio", pero sus impulsores defienden su utilidad, especialmente para colectivos vulnerables. "En España tenemos cerca de 300.000 conductores con movilidad reducida que no tienen ni siquiera una oportunidad de poderse bajar del vehículo a colocar un triángulo", ha recordado Torre. Para Ignacio Palmer, de Erum Vial, el verdadero valor del dispositivo va más allá de la luz: "Lo peor es que la llamamos luz, cuando el más importante es la conectividad", ha señalado.

Europa Press Baliza V16 de emergencia para vehículos

Otra duda frecuente es qué hacer con los triángulos. Los expertos aconsejan conservarlos, ya que, aunque en España no serán obligatorios si se dispone de la V16, sí lo siguen siendo en otros países europeos como Francia o Portugal. No obstante, la Convención de Viena sobre la Circulación Vial ampara a los conductores españoles que viajen al extranjero solo con su baliza, al ser la normativa de su país de matriculación la que prevalece. Sobre este tema, es recomendable consultar la información que ofrecen los expertos en seguridad vial.

El director de la DGT, Pere Navarro, ha sido tajante al respecto: "No va a haber prórroga", por lo que ha instado a los conductores a no esperar al último momento para adquirirla. No llevar este dispositivo obligatorio o no utilizarlo correctamente acarreará sanciones económicas. Según ha explicado Ignacio Palmer, "por no llevarla pueden ponerte 80 euros de multa, y por no señalizar correctamente una parada de emergencia, serían 200 euros", una información que han corroborado expertos de la federación de seguridad vial. En cuanto a su funcionamiento, un perito de tráfico ha aclarado que la baliza envía datos de geolocalización solo cuando está encendida.