¿Siguen siendo legales los triángulos con la llegada de la baliza V16 obligatoria?: "Puedes poner 10 triángulos, una fila de 50 conos o a tu suegra en plan 'cheerleader' con un chaleco reflectante"

La entrada en vigor de la nueva normativa sobre señalización de emergencias ha desatado un auténtico mar de dudas entre los conductores. Tras la difusión de un vídeo de la Guardia Civil explicando que, desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será “el único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada”, miles de usuarios interpretaron erróneamente que los tradicionales triángulos quedarán prohibidos y que incluso podrían suponer una multa si se utilizan.

En medio de la confusión, el creador de contenido especializado en seguridad vial Rafa F. Villalba (@educacionvial) —con más de 26.000 seguidores en Instagram— ha publicado un vídeo en el que desmonta uno por uno los malentendidos y aclara qué dice realmente la ley.

“No están diciendo que estén prohibidos”

Villalba comienza reconociendo que “se me acumula el trabajo”, en referencia a la avalancha de preguntas recibidas estos días. Luego, analiza la frase del vídeo institucional que más revuelo ha generado: “¿Seguirán siendo válidos los triángulos IV-16 no conectados? En España no.”

Según explica el experto, esta afirmación está provocando interpretaciones equivocadas: “No está diciendo que los triángulos están prohibidos. Está diciendo que legalmente has de usar la luz V16 conectada.”

Con precisión casi quirúrgica, Villalba repasa la evolución del distintivo V16, una nomenclatura que ha ido cambiando con los años:

V16 (1999–2021): los triángulos clásicos.

V16 (2021–2025): la luz de emergencia no conectada, que él mismo considera que “nunca tuvo que ser homologada como obligatoria”.

V16 (desde 2026): la baliza geolocalizada, obligatoria y conectada con la DGT.

La clave, según recalca, es que la luz conectada sustituye legalmente a los triángulos, pero eso no significa que estos últimos pasen a ser ilegales.

¿Entonces puedo seguir poniendo los triángulos? Sí… y nadie te multará

Para el especialista, la confusión nace de creer que la señalización de emergencia tiene un único formato permitido. Y no es así: “No hay nada que diga que estén prohibidos porque no hay norma que regule la forma de señalizar.”

Esto, explica, significa que puedes complementar la baliza V16 conectada con cualquier otro elemento, siempre que no genere un peligro adicional: triángulos, conos, una luz sin conectar… incluso lo expresa con humor: “Puedes poner diez triángulos, una fila de cincuenta conos o a tu suegra en plan cheerleader con un chaleco reflectante y una linterna… que mientras no provoque más peligro, será válido.”

EFE Un conductor coloca una baliza de emergencias. La obligatoriedad de contar con una baliza V16 en cada vehículo desde el 1 de enero ha multiplicado las oferta de estos dispositivos

Villalba insiste en que reforzar la señalización es no solo legal, sino altamente recomendable, especialmente en puntos peligrosos como curvas, rasantes o situaciones de baja visibilidad.

Su conclusión es rotunda: “No tiréis vuestros triángulos. Si veis que hay razón para usarlos, adelante, que nadie os va a denunciar por ello.”

La V16 conectada no evita despistes: las conductas negligentes sí

El creador también responde a quienes critican que la baliza V16 no evitará que los coches se empotren contra vehículos de emergencia detenidos en la carretera. A ellos les lanza un doble mensaje: La conectividad de la V16 sí ayuda, porque advierte del peligro con suficiente distancia “si se dispone de los medios adecuados”.

La verdadera causa de esos accidentes no es la baliza, sino nuestra manera de conducir: “Chocar contra un vehículo de policía, ambulancia o mantenimiento solo es culpa de nuestras negligencias: despistes, falta de atención y no guardar la distancia de seguridad.”

En resumen: la V16 conectada es obligatoria, pero los triángulos no desaparecen

A partir de 2026, todo vehículo inmovilizado deberá señalizarse obligatoriamente con una baliza V16 conectada. Pero nada impide seguir usando los triángulos como refuerzo: no están prohibidos, no son ilegales y su uso no conllevará sanción alguna.

Gracias al análisis de Rafa F. Villalba, el embrollo que circulaba por redes parece ahora mucho más claro. Y, de paso, recuerda algo esencial: la seguridad vial no depende solo de normas y dispositivos, sino de cómo conducimos cada uno de nosotros.