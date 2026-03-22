Morad, mecánico, ayuda a detectar estafas al comprar un coche de segunda mano: "Tienes que mirar muy bien esto o te pueden engañar"

La eterna disyuntiva para muchos conductores: ¿coche nuevo o de segunda mano?. Si bien un vehículo nuevo ofrece la tranquilidad de los cero kilómetros, también implica una fuerte inversión inicial y una inmediata depreciación de su valor nada más salir del concesionario. Por otro lado, el mercado de segunda mano puede esconder auténticas "joyas", como afirma el conocido mecánico Morad. Sin embargo, advierte que es fundamental ser precavido para evitar estafas. "Si quieres comprarte un coche de segunda mano, puede haber joyas por ahí", explica el experto, pero recalca la necesidad de saber qué mirar.

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Los tres puntos clave a revisar

El primer paso, según Morad, es sencillo pero revelador: levantar el capó. No es necesario ser un experto en mecánica para realizar esta primera comprobación. El objetivo es buscar manchas o "sudor" de aceite alrededor del motor. La presencia de estas fugas puede ser un indicador de un mantenimiento deficiente o de futuras reparaciones costosas, por lo que es una señal de alerta fundamental a tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión.

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El segundo punto de inspección se encuentra en el interior, centrándose en el desgaste del volante en relación con el kilometraje que marca el panel. Morad es tajante en este aspecto: "Si ves que tiene mucho desgaste y el kilometraje muy bajo, ahí hay que tener cuidado". Esta discrepancia podría ser una señal clara de que los kilómetros del vehículo han sido manipulados, una práctica fraudulenta para aumentar artificialmente su precio de venta. Un volante desgastado sugiere muchas más horas de conducción de las que indicaría una cifra baja en el cuentakilómetros.

Si ves que tiene mucho desgaste y el kilometraje muy bajo, ahí hay que tener cuidado" Morad Mecánico

Finalmente, el experto destaca un aspecto crucial en los coches de importación: el óxido. Recomienda inspeccionar con detenimiento los bajos del vehículo en busca de puntos de corrosión. Los coches importados, especialmente de países con climas fríos y húmedos donde se utiliza sal en las carreteras durante el invierno, son más propensos a este problema. La presencia de óxido importante puede comprometer la integridad estructural del chasis y derivar en graves problemas de seguridad.

El historial, más importante que la antigüedad

Morad insiste en que el comprador no debe obsesionarse únicamente con el año de matriculación del coche. Es mucho más relevante averiguar cómo ha sido tratado el coche a lo largo de su vida. "Tienes que mirar muy bien cómo se trató el coche durante esos años", subraya el mecánico. Un coche más antiguo pero bien mantenido puede ser una compra mucho mejor que un modelo más nuevo que ha sido descuidado. Por ello, pedir el historial de mantenimiento, facturas y conocer el cuidado del anterior propietario es fundamental.

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Tienes que mirar muy bien cómo se trató el coche durante esos años" Morad Mecánico

El consejo final de este experto es una llamada a la prudencia: para aquellos que no tienen conocimientos de mecánica, lo mejor es buscar ayuda. Acudir con un mecánico de confianza a revisar el coche antes de comprarlo o recurrir a un servicio profesional puede ser la mejor inversión para asegurar una compra segura y satisfactoria. Al final, como señala el experto, la clave está en estar bien informado para distinguir una verdadera oportunidad de lo que podría convertirse en una pesadilla sobre ruedas.