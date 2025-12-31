Ni en el maletero ni bajo el asiento: dónde debes guardar la baliza V-16 conectada para que realmente te proteja

Si la baliza V-16 está en el maletero, debajo del asiento o “por ahí guardada”, pierde gran parte de su sentido. El objetivo de este dispositivo es que puedas señalizar una avería o un accidente sin ponerte en riesgo, evitando salir del coche para colocar los antiguos triángulos. Por eso, la recomendación es clara: debe ir en la guantera o en un lugar accesible desde el puesto de conducción, lista para usarse en segundos.

La Dirección General de Tráfico lleva tiempo insistiendo en este punto, especialmente ahora que se acerca la obligatoriedad de su uso. A partir del 1 de enero de 2026, los vehículos deberán llevar una baliza V-16 conectada, es decir, capaz de enviar automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0 cuando se activa. Pero no basta con tenerla: hay que poder usarla correctamente en una situación de estrés, cuando el tiempo y la seguridad juegan en contra. Salir del coche para rebuscar en el maletero o entre bultos puede convertir una avería en un riesgo real.

La regla de oro: a mano, cargada y dentro del vehículo

La recomendación oficial es sencilla: la baliza debe ir dentro del habitáculo, al alcance del conductor y en buen estado de funcionamiento. La guantera suele ser el mejor lugar porque permite cogerla sin moverse del asiento ni hacer maniobras innecesarias. También puede guardarse en otro compartimento interior siempre que cumpla la misma condición: acceso rápido y seguro.

Este detalle no es menor. El cambio normativo busca reducir los atropellos y accidentes secundarios que se producen cuando los conductores bajan del coche para colocar los triángulos. Con la baliza V-16, el planteamiento es justo el contrario: primero te proteges tú y luego señalizas la incidencia, sin exponerte al tráfico.

Dónde colocarla cuando se activa

Una vez detenido el vehículo en un lugar lo más seguro posible y con las luces de emergencia encendidas, la baliza debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo, normalmente el techo, para que sea visible desde lejos. La idea es poder hacerlo sin bajarse del coche, por ejemplo sacando el brazo por la ventanilla.

Europa Press Baliza V-16 conectada: obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

En el caso de vehículos altos —como camiones o furgonetas—, donde acceder al techo puede no ser viable, se admite colocarla en la puerta del conductor, siempre buscando la mayor visibilidad posible. Lo importante es que la señal se vea con claridad y se active correctamente.

Por qué no conviene guardarla bajo el asiento

Aunque pueda parecer un lugar práctico, guardar la baliza bajo el asiento no es buena idea. En una frenada brusca o un impacto, cualquier objeto suelto puede desplazarse y acabar fuera de alcance justo cuando más se necesita. Además, agacharse a buscarla en una situación de tensión puede hacer perder segundos clave. Por eso se insiste en un lugar fijo, visible y accesible, como la guantera.

A todo esto se suma una confusión frecuente: no todas las balizas V-16 sirven. Para cumplir la normativa, deben ser conectadas y homologadas, capaces de enviar automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 al activarse. Esa conectividad es parte esencial del sistema, ya que permite alertar al resto de conductores y a los servicios de tráfico en tiempo real.

En definitiva, la baliza V-16 no es solo un objeto más que llevar en el coche. Es un elemento de seguridad pensado para usarse en segundos y sin exponerse al peligro. Y para que cumpla su función, hay una regla básica que conviene no olvidar: debe estar siempre a mano. Porque en una emergencia, el lugar donde la guardas puede marcar la diferencia.