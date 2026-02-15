Un fiscal de Ohio recibe un mensaje de un arqueólogo y descubre la historia de su familia en los tercios españoles: "Que esa inscripción la hiciera él tiene una probabilidad grande"

La historia de José Antonio Torres, un fiscal de Ohio de origen puertorriqueño, demuestra cómo una afición puede convertirse en un viaje a las raíces familiares. Este jurista, que dedica su tiempo libre a las recreaciones históricas, ha recibido una noticia que conecta su vida con la de un soldado de los tercios españoles del siglo XVII. La historia ha sido relatada por Paloma Serrano en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito.

Todo comenzó hace unas semanas. José Antonio Torres contactó a través de Facebook con un grupo de recreación histórica de la ciudad de Toul, en Francia, para preguntar por futuros eventos. "Les digo, tengo un antepasado que participó, estuvo en la batalla", explicó. La respuesta superó todas sus expectativas: "Un par de días más tarde me manda un correo electrónico el jefe de arqueología, diciéndome, 'esto es increíble, no vas a creer esto'. Mi equipo de arqueología en el castillo encontraron esto", relató Torres, que recibió una foto con el hallazgo.

Honrar al antepasado a través de la historia

Para este fiscal, su pasión por revivir batallas de épocas como la napoleónica, la revolución norteamericana o el Siglo de Oro español, siempre ha tenido un fin muy personal. "El propósito siempre ha sido mío honrar a mi antepasado", ha confesado. En sus recreaciones, ha llegado al punto de repetir las palabras de su ancestro, García de Torres, antes de entrar en combate, convirtiendo cada evento en un homenaje.

Su dedicación es tal que incluso confecciona sus propios uniformes y equipos con técnicas tradicionales, como una armadura que le causó un gran respeto. "Cuando me llegó esa armadura, tenía un pánico que el pánico mío era que no la arruinara, pero decidí aún así, inspirándome en originales, hacer el trabajo como se hacía hace 400 años atrás", ha explicado. Su afán le ha llevado a profundizar en la historia de los tercios, cuya disciplina y táctica les dieron victorias aplastantes en toda Europa.

Más de cien batallas recreadas

Torres ha participado en más de un centenar de recreaciones por toda Europa y Estados Unidos. "Puedo mencionar tres que han sido muy profundas para mí: sería Waterloo, Grohl, en Flandes, y el día de los tercios", ha afirmado. Su pasión le ha traído también a España, participando en un acto conmemorativo el pasado 31 de enero en el centro de Madrid, donde se rememoran hazañas de los tercios como el célebre milagro de Empel, una victoria inolvidable para las tropas españolas.

Un viaje para cerrar el círculo

El hallazgo arqueológico ha puesto un nuevo destino en su mapa: Doullens, Francia. La inscripción encontrada en el castillo, donde su antepasado combatió bajo el mando del Conde de Fuentes, representa una conexión directa con su historia familiar. El propio Torres no tiene dudas sobre su origen y significado: "Que esa inscripción la hiciera él tiene una probabilidad grande".

José Antonio ya imagina cómo será ese momento. "Cuando yo vaya, no sé, yo creo que van a correr muchas emociones, porque voy a estar vestido de una forma similar a la cual él estuvo vestido en esa época", ha comentado. Será la culminación de un viaje personal, al estar en el mismo lugar donde su antepasado luchó en una batalla muy importante en Flandes y en la Picardía hace cuatro siglos.

La vida de José Antonio Torres es, por tanto, mucho más que la de un fiscal en Ohio. Como ha contado Paloma Serrano en 'La Linterna', es el relato de cómo una afición por la historia puede desvelar los lazos más profundos con el pasado, recordándonos que este, a veces, aparece cuando menos se le espera.