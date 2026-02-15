"Lo que pagas de hipoteca te come mucho menos renta, en torno a un 26 por ciento, frente hasta el 50 por ciento en algunas comunidades autónomas que se come el alquiler"

El problema del acceso a la vivienda en España se agrava, con un precio medio del alquiler que se ha disparado un 46% en los últimos cinco años, según datos de uno de los principales portales inmobiliarios. En comunidades como Madrid, la cifra alcanza el 80%. Ante esta situación, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva medida fiscal que busca penalizar a los caseros que aumenten las rentas a sus inquilinos, un tema analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez.

Del incentivo al castigo fiscal

Hace apenas un mes, el presidente Pedro Sánchez anunciaba un "sistema de incentivos" para los propietarios. La promesa era clara: "A todos los propietarios y expropietarias que no especulen y que, por tanto, no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% en el IRPF". La medida buscaba premiar a quienes mantuvieran los precios al renovar los contratos.

Sin embargo, el Ejecutivo ha virado ahora hacia una política de castigo. La nueva propuesta pretende modular la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para aquellos caseros que decidan incrementar el precio por encima del índice de referencia. Aunque la ministra Isabel Rodríguez asegura que ya ha presentado "un texto que tienen los grupos parlamentarios", la medida nace con pocas perspectivas de ser aprobada por la falta de apoyos.

Una medida que castiga al pequeño propietario

En el espacio 'Clases de Economía de La Linterna', Yolanda Gómez ha calificado la estrategia del Gobierno de contradictoria. Según la subdirectora de ABC, este cambio responde a las "muchísimas críticas" recibidas por parte de sus socios parlamentarios de izquierdas, como SUMAR o Bildu, que protestaron contra la bonificación a los caseros. "En vez de dar una zanahoria, pues lo que quieren es dar un palo", ha señalado Gómez.

La experta ha subrayado además que la medida solo afecta a los pequeños propietarios, ya que los grandes tenedores "no tributan por IRPF, son sociedades". En su opinión, imponer "piedras en el camino" a los propietarios que declaran sus rentas puede ser contraproducente y provocar que "salgan menos casas al alquiler", reduciendo todavía más la oferta disponible.

Lo que pagas de hipoteca te come mucho menos renta, en torno a un 26 por ciento, frente hasta el 50 por ciento en algunas comunidades autónomas que se come el alquiler"

El análisis de la situación revela una paradoja económica: comprar una vivienda es ahora más rentable que alquilarla. Yolanda Gómez ha aportado un dato clave que sustenta esta afirmación, destacando que "lo que pagas de hipoteca te come mucho menos renta, en torno a un 26 por ciento, frente hasta el 50 por ciento en algunas comunidades autónomas que se come el alquiler". Esta diferencia convierte la compra, pese al alza de precios, en una opción más asumible para muchos, aunque la evolución del Euríbor sigue siendo un factor clave.

Una ley estatal que no funciona

Pese a que la ministra Isabel Rodríguez defiende que en España "hay una ley que permite congelar el alquiler", los expertos señalan que no está funcionando. En Cataluña, la única comunidad donde se aplica de forma significativa, la ley ha provocado una retirada de miles de viviendas del mercado del alquiler, lo que limita el acceso en lugar de facilitarlo. "Tienes algunos pisos más baratos, pero resulta que la mayoría no pueden acceder a ellos porque no hay", ha explicado Gómez.

El de la vivienda es el principal problema económico de los españoles. Un inmueble tipo de 90 metros cuadrados ha pasado de costar 884 euros en 2021 a casi 1.300 euros a principios de 2024. Regiones como Madrid, Baleares, Cataluña o la Comunidad Valenciana lideran un incremento que parece no tener fin y que, según los datos, ya consume casi el 70% de la renta familiar en los casos más extremos. La situación es especialmente delicada para los más de 300.000 contratos de alquiler que caducan este año y que afrontan subidas superiores al 30%.