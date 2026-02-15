Cañizares critica la actitud de Cömert, el jugador del Valencia que provocó a la afición del Levante: "Es una falta de decoro y de respeto hacia el rival que está en descenso"

El derbi valenciano de la 24ª jornada de LaLiga ha terminado con victoria para el Valencia (0-2), pero la celebración ha quedado empañada por la polémica actuación del defensa Eray Cömert. La victoria, gracias a los goles de Ramazani y Sadiq, permite al conjunto ché salir de la zona de descenso, pero los acontecimientos posteriores al pitido final han generado una fuerte controversia.

Tensión y batalla campal sobre el césped

Según la narración de Pedro Zamora desde el Estadio Ciutat de València, todo ha comenzado cuando Cömert "ha cogido un banderín del córner, ha puesto una camiseta del Valencia, y la está ondeando".

Este gesto ha provocado la inmediata reacción del personal de mantenimiento y de los jugadores del Levante, originando una monumental trifulca sobre el terreno de juego.

La situación ha escalado rápidamente con "empujones, tortazos y de todo", llegándose a producir algún puñetazo. La tensión se ha trasladado también a las gradas, donde se ha vivido un "intercambio de botellazos" entre aficiones. Todo ello ha sucedido con el equipo arbitral ya en los vestuarios, por lo que los incidentes no han quedado reflejados en el acta del partido.

Enfrentamiento entre los jugadores del Levante y Valencia

Dura crítica de Cañizares

El exportero del Valencia, Santi Cañizares, ha sido una de las voces más duras contra el comportamiento del futbolista. Cañizares ha criticado duramente el gesto, asegurando que el Valencia, "ni cuando ganaba un partido para ir líder, hacía esas soplap*******". El exfutbolista ha afeado la acción en un contexto tan delicado para el equipo rival.

Para Cañizares, la celebración ha sido totalmente inapropiada, calificándola como una "falta de humildad" y una "falta de decoro y de respeto hacia el rival que está en descenso". Ha argumentado que una victoria que sirve simplemente "para no pasar vergüenza" no justifica un acto que ofende a un rival que lucha por no descender.

Cömert, con el banderín tras el Levante-Valencia

sin imagen en directo

Por su parte, el director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha criticado a la retransmisión oficial de LaLiga por no haber mostrado nada de lo que estaba sucediendo en directo. "LaLiga no ha mostrado nada de esto en directo", ha señalado González, lamentando que la información solo llegara gracias a los periodistas presentes en el estadio. En ese momento, Dela, jugador del Levante, estaba atendiendo a la televisión.

González ha expresado su malestar afirmando: "Cómo echo de menos que la organización pertenezca a Movistar, al Canal Plus, por ejemplo". Ha destacado que esta "falta de responsabilidad" es innecesaria, ya que una pelea con sanciones graves podría haberse producido sin que los espectadores tuvieran constancia de su origen.