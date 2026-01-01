Jorge Costas, creador de la baliza V16: "Los atropellos por colocar los triángulos son los más comunes en las autopistas de España. La baliza se ve mucho más que un triángulo"

Las averías y accidentes en carretera forman parte de la experiencia de cualquier conductor. Durante décadas, el gesto automático ha sido bajar del coche, abrir el maletero y colocar los triángulos de emergencia a varios metros del vehículo. Sin embargo, esa escena cotidiana es también una de las más peligrosas en las carreteras españolas. Atropellos, sustos y accidentes graves han marcado un antes y un después en la forma de señalizar una incidencia.

En este contexto surge la baliza V16, un pequeño dispositivo luminoso que se coloca sobre el techo del coche sin necesidad de abandonar el vehículo. Desde este 1 de enero ya es obligatoria en España y su creador, Jorge Costas, explica en el podcast Búscate la Vida por qué considera que este cambio salva vidas, aunque genere rechazo inicial entre muchos conductores.

Europa Press Baliza V-16 conectada: obligatoria desde este 1 de enero

“La baliza se ve mucho más que un triángulo”

Jorge Costas, creador de la baliza V16, es claro al defender su utilidad: “La baliza se ve mucho más que un triángulo, entiendo que la gente se cabree de que cueste 50 euros, pero evita los accidentes más comunes en España”, señala. Su principal argumento es la visibilidad. Mientras el triángulo depende de la línea de visión del conductor que se aproxima, la baliza emite una luz intermitente visible a gran distancia y en condiciones adversas.

Costas insiste en que muchos de los accidentes más graves ocurren precisamente cuando una persona camina por la carretera para colocar la señalización. “Hay gente que ha perdido las piernas o la vida simplemente por bajar del coche a poner un triángulo”, recuerda. Para él, el problema no es tecnológico, sino humano: el momento de nervios, poca visibilidad y tráfico rápido convierte ese gesto en un riesgo innecesario.

EFE Imagen de uno de los modelos de la baliza que ya es obligatoria en España para todos los vehículos, la baliza V16

Uno de los puntos clave que destaca el inventor es que la baliza permite señalizar sin abandonar el vehículo. “Te obligan a quedarte dentro del coche si no lo ves claro, y eso es lo más seguro”, explica. En curvas, cambios de rasante o carreteras con niebla, caminar por el arcén puede ser letal.

Además, Costas subraya que muchos accidentes no ocurren en autopistas rectas, sino en carreteras secundarias. “Es en una curva cerrada donde te pueden llevar por delante sin que te vean”, señala. En esos casos, la luz intermitente de la baliza ofrece una advertencia mucho más clara al resto de conductores.

"A NADIE LE GUSTA COMPRARLA, PERO ES NECESARIO POR SEGURIDAD"

Uno de los aspectos más polémicos es el precio. La baliza ronda los 40 o 50 euros, algo que ha generado enfado en redes sociales. Costas entiende la reacción, pero matiza: “A nadie le gusta que le obliguen a comprar nada, pero aquí hablamos de seguridad”. En su opinión, el debate se ha centrado demasiado en el coste y poco en el motivo real del cambio.

El creador reconoce que la comunicación institucional ha sido deficiente. “Mucha gente se ha enterado hace dos meses de que esto va a ser obligatorio”, explica. Esa falta de información ha alimentado la sensación de imposición y ha eclipsado el objetivo principal: reducir atropellos y accidentes durante las averías.

Otro aspecto que destaca Costas es la capacidad de las balizas conectadas para enviar la ubicación del vehículo en tiempo real. “El objetivo es que otros conductores sepan que hay un coche parado antes de verlo”, explica. Aplicaciones de navegación y sistemas de tráfico ya pueden recibir esa información, lo que añade una capa extra de prevención.

Para el inventor, este avance forma parte de una evolución lógica. “La carretera también tiene que modernizarse”, señala. Del mismo modo que los coches son cada vez más seguros, la señalización de emergencias debe adaptarse a los riesgos actuales.

Costas resume su defensa de la baliza V16 en una idea sencilla: “Evita los accidentes más comunes en España”. No promete eliminar todos los riesgos, pero sí reducir aquellos que se repiten año tras año. Atropellos al colocar triángulos, golpes por baja visibilidad o sustos en carreteras secundarias forman parte de una estadística que, según él, se puede cambiar.

Aunque el debate sigue abierto, la baliza V16 se consolida como un elemento clave en la seguridad vial del futuro. Un pequeño dispositivo que, según su creador, puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.