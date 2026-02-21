Barack Obama confirma la existencia de extraterrestres y desata la respuesta de Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha confirmado la existencia de extraterrestres en una sorprendente entrevista que ha generado una fuerte reacción por parte de Donald Trump. Las declaraciones se han analizado en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, con Cristina López Schlichting, donde los expertos han debatido sobre las implicaciones de estas afirmaciones. Trump ha acusado a Obama de revelar información confidencial y ha asegurado que, a raíz de esto, se ve "obligado a desclasificar algunos documentos que están en manos del ejército de los Estados Unidos".

Un debate científico y matemático

El debate sobre la vida extraterrestre no es nuevo. El colaborador José Manuel Aguilar ha explicado que la existencia de otras civilizaciones es una cuestión "puramente matemática". Ha recordado la ecuación de Drake, expuesta por Carl Sagan en su serie ‘Cosmos’, que, con estimaciones conservadoras, arrojaba probabilidades muy altas de encontrar vida en nuestra galaxia. Aunque Aguilar ha matizado que "ahora se ha reducido bastante la posibilidad estadística", sigue siendo una posibilidad, ya que hoy sabemos que "casi todas las estrellas tienen planetas" y muchos en zonas habitables.

Por su parte, Cristina López Schlichting ha puesto sobre la mesa las "series de casualidades" que hacen de la vida en la Tierra algo "más bien improbable". Ha enumerado factores como tener un sol como una enana amarilla, un núcleo de hierro que permite la gravedad, una luna que regula las temperaturas o un planeta como Júpiter que "impide la llegada de cometas destructivos", describiendo la existencia de vida en nuestro planeta casi como un "milagro".

A este argumento, el doctor José Miguel Gaona ha respondido que el punto débil de esa teoría es que asume que la vida solo puede basarse en el carbono. Gaona ha introducido otras hipótesis científicas: "La vida no tiene por qué darse con las condiciones similares como se dan en la Tierra, y hay hipótesis de que podría darse, por ejemplo, en vez de tener el carbono como un núcleo, sería el silicio". Incluso ha recordado la advertencia que lanzaba Stephen Hawking sobre los posibles peligros de contactar con otras civilizaciones.

El enigma de las palabras de Obama

La forma en que Obama ha realizado estas declaraciones ha sorprendido a los expertos. "No lo entiendo", ha admitido José Manuel Aguilar, destacando la prudencia que ha caracterizado la vida profesional del expresidente. Además, tal y como ha apuntado López Schlichting, la rotundidad con la que Obama niega que los extraterrestres estén en el Área 51 sugiere que se había "interesado previamente por el tema" y que no se trata de una opinión al azar.

Son reales, pero yo no los he visto" Barack Obama, ex presidente de los EEUU

Las palabras exactas del exmandatario fueron: "Son reales, pero yo no los he visto". A continuación, añadió que "desde luego no están en el Área 51". Ante esta revelación, habrá que esperar a los papeles que Donald Trump ha prometido desclasificar para "ponerlos sobre la mesa" y arrojar más luz sobre uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo.

¿Por qué no hemos contactado?

El debate también ha abordado la cuestión de por qué, si existen, no hemos visto a los extraterrestres. José Manuel Aguilar ha repasado varias teorías que barajan los astrónomos. Una de ellas es que "se esconden por temor a ser destruidos". Otras posibilidades son que nos estén observando "como si fuéramos hormigas", que se encuentren demasiado lejos dadas las increíbles distancias del universo o que, simplemente, sean tan distintos que sería imposible entenderlos.