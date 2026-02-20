Jorge, taxista: "Llevé a un señor en un pueblo cercano y, al volver, vi un paquete con 12.000 euros, di la vuelta para ver si lo encontraba y me dijo que había perdido dos millones de pesetas"

El programa La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, ha dedicado un espacio a las anécdotas de los oyentes sobre objetos perdidos, un tema que ha revelado historias de todo tipo. Desde móviles y anillos hasta carritos de bebé y libros, parece que los despistes están a la orden del día. Una oyente llamada Cris compartió su pena por haber perdido un libro del Antiguo Testamento con ilustraciones especiales que su hija llevó al catecismo y nunca regresó. Como anécdota curiosa, relató cómo estuvo un buen rato buscando sus gafas hasta darse cuenta de que las tenía puestas.

Otra de las historias destacadas ha sido la de una oyente que siente un gran coraje por la pérdida de un regalo en su propia casa. Compró un monedero para una amiga, lo envolvió cuidadosamente y lo guardó tan bien que, dos años después, sigue sin aparecer. "He mirado cajones, todo. Solo ya por quedarme tranquila, me encantaría que apareciera", confesaba, reflejando la frustración que generan los objetos que se desvanecen en el propio hogar.

Un hallazgo de 12.000 euros

Sin embargo, la anécdota que ha dejado a todos boquiabiertos ha sido la de Jorge, un taxista. Aunque la vida del taxista está llena de anécdotas, como las que se viven en el turno de noche, pocas se comparan a la suya. Jorge relató cómo, tras dejar a un cliente en un pueblo cercano, se percató de que se había dejado un paquete en el asiento trasero. "Miro para atrás y veo un paquete, y digo, coño, algo dejó ahí el señor", explicó.

La sorpresa fue mayúscula cuando lo abrió y descubrió "un mogollón de billetes". El paquete contenía 12.000 euros. Lejos de dudarlo, la honradez de Jorge se impuso y tomó una decisión inmediata. "Doy vuelta, a ver si de casualidad lo vuelvo a encontrar", comentó sobre su rápida reacción para localizar al despistado pasajero.

Por suerte, encontró al hombre y se acercó para preguntarle directamente: "oiga, ¿ha perdido usted algo?". La respuesta del señor fue tan sorprendente como el hallazgo, ya que en lugar de referirse a la cifra en euros, contestó con la antigua moneda: "sí, 2.000.000 de pesetas". Este detalle no pasó desapercibido para los presentadores ni para la audiencia.

Un gesto que vale un monumento

La reacción en el estudio fue de admiración unánime. En un oficio donde a veces cuesta llegar a facturar 2.300 euros al mes, un gesto de esta magnitud es todavía más valioso. Pilar García Muñiz no dudó en alabar la integridad del conductor, una cualidad que también se demuestra en los pequeños detalles del día a día. La conclusión fue clara: "lo de Jorge es ponerle un monumento".