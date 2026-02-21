Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal alerta sobre los cerdolíes: “Son tan grandes que incluso llegan a depredar ovejas”

La naturaleza ha vuelto a tomar la delantera y, a partir de un error humano, ha surgido una nueva amenaza para los ecosistemas: el cerdolí. Este híbrido, resultado del cruce entre el jabalí autóctono y el cerdo vietnamita abandonado en el campo, se expande y genera preocupación. Para analizar este fenómeno, el programa 'Fin de Semana' de COPE ha contado con la intervención de Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal y uno de los mayores expertos en fauna silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).

Un cruce previsible pero problemático

La primera aclaración del experto es que la hibridación no es una sorpresa. Según Gortázar, hay que entender que "el cerdo y el jabalí son la misma especie", y el cerdo doméstico no es más que un descendiente del jabalí. Por este motivo, "es absolutamente normal que puedan cruzarse al tratarse de la misma especie, por tanto, tienen descendencia fértil", ha explicado en los micrófonos de COPE.

Vamos a tener un híbrido que tenga más crías por parto y que, eventualmente, sea capaz de criar más de una vez al año"

La clave del problema reside en las características que hereda el híbrido. El jabalí, como animal salvaje, está adaptado a vivir en el bosque, con orejas pequeñas para no engancharse y un tamaño de camada reducido. El cerdo doméstico, en cambio, ha sido modificado por la selección humana para ser más productivo: tiene orejas grandes, a menudo menos pelo y, crucialmente, camadas mucho más numerosas. Al cruzarse, el resultado es un animal con la resistencia del jabalí pero con la capacidad reproductiva del cerdo, lo que dispara su potencial de expansión.

Un problema global: de Fukushima a España

Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. En los bosques que rodean la central nuclear de Fukushima también ha aparecido un híbrido de jabalí y cerdo doméstico. Gortázar aclara que, en esencia, "es el mismo bicho", ya que la especie base, el jabalí, tiene una distribución natural enorme y es muy uniforme desde Europa hasta Asia. La diferencia radica en la variedad de cerdo doméstico con la que se cruza, como el cerdo vietnamita en España, seleccionado como mascota por su pequeño tamaño. Para el experto, lo deseable es conservar las especies naturales como el "jabalí puro y no híbridos con cerdo doméstico, que no van a aportar ninguna cosa positiva".

El problema se agrava porque el propio jabalí ya se ha convertido en una especie superabundante. Gortázar ha aportado datos contundentes: en los últimos 30 años, en España ha habido un "incremento espectacular del 30 % de la superficie arbolada" y un 20 % más de superficie de regadío, lo que ofrece mucho más alimento al jabalí. Si a esto se suma la drástica reducción de competidores como las ovejas, el resultado es que hoy tenemos "10 o más veces más jabalíes" que en los años 90. El cerdolí, con su mayor tasa de natalidad, convierte el problema en algo exponencial.

El tamaño sí importa: el riesgo de los superhíbridos

Aunque el cerdolí español, procedente del cerdo vietnamita, tiende a ser más pequeño, el resultado de la hibridación puede ser el contrario. Gortázar ha puesto como ejemplo el caso de Uruguay, donde los ganaderos sufren un "problema serio" con híbridos de cerdo y jabalí de gran tamaño. Estos animales, según el catedrático, "son tan grandes que depredan sobre ovejas", un comportamiento extremadamente agresivo que demuestra el riesgo de estos cruces.

Para Gortázar, la principal medida de control pasa por el sentido común de la gente, pidiendo que no se abandone a las mascotas como los cerdos vietnamitas en el campo. El experto también ha matizado que la hibridación histórica con cerdos domésticos de granja ya existía en España, especialmente en el sur, a diferencia del norte, donde el jabalí se mantiene más puro. La diferencia ahora es la velocidad y el nuevo perfil del híbrido.