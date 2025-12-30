"Las balizas V16 homologadas por la DGT pueden estar en la lista y dejar de estarlo, hay una verificación periódica, viene a ser como la ITV, me dicen que es cuestión administrativa"

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será el único dispositivo de señalización de emergencia permitido en España, reemplazando a los tradicionales triángulos. Sin embargo, a las puertas de su obligatoriedad, la controversia rodea a este sistema. Durante el programa 'La Tarde' de COPE, el periodista Israel Remuiñán ha analizado junto a sus colaboradores una de las claves más polémicas, destapada por el jefe de interior de la emisora, Juan Baño: la homologación de las balizas no es permanente y la DGT puede retirarla incluso de dispositivos que los conductores ya han adquirido.

Una 'ITV' para las balizas

El jefe de interior de COPE, Juan Baño, ha explicado que la lista de más de 200 modelos homologados disponible en la web de la DGT es un ente vivo. Según el periodista, los dispositivos se someten a un control constante: "hay una verificación periódica, viene a ser como la ITV". Esta revelación, analizada en los micrófonos de COPE, introduce una gran incertidumbre para los compradores, ya que un modelo puede ser válido hoy y mañana no tras la retirada de la homologación por parte de la DGT.

Las balizas pueden estar en la lista y dejar de estarlo, hay una verificación periódica"

Baño ha matizado que, si la DGT retira la homologación a un modelo, quienes ya lo hayan comprado podrán seguir utilizándolo. La medida afectaría principalmente a la distribución y venta de nuevos dispositivos de esa marca específica. "Lo que deja de producirse es la distribución desde el producto a los almacenes", aclaró. No obstante, esta situación ha alimentado la desconfianza, como expresó la colaboradora Isabel Durán, quien calificó el asunto como una "tomadura de pelo" para los consumidores.

No llevar la baliza V16 puede conllevar multas, aunque los primeros días los controles serán más flexibles

Dudas sobre multas, eficacia y uso

Otra de las grandes confusiones gira en torno a las sanciones económicas. Frente a las informaciones que apuntaban a multas de 200 euros, Juan Baño ha confirmado, tras consultar con la DGT, la Guardia Civil de Tráfico y asociaciones del sector, que la multa por no llevar la baliza cuando sea necesaria es de 80 euros. "Esa multa de 200 euros no me la reconocen", sentenció, diferenciándola de la sanción por no usar el chaleco reflectante, que sí asciende a 200 euros y la retirada de 3 puntos del carnet.

El desconocimiento sobre el funcionamiento básico de la baliza es generalizado. En el debate de 'La Tarde', las tertulianas Ana Cabanillas e Isabel Durán han expuesto dudas comunes: desde no saber que necesitan pilas para funcionar hasta el miedo a activar una alerta por error. "Parecíamos como E.T. viendo un extraterrestre", comentó Durán sobre un intento fallido de poner en marcha una.

Me huele a un Koladazo, un mascarillazo pero en modo baliza"

La eficacia de la luz es otro punto caliente. Se ha viralizado en redes sociales el vídeo de un coche averiado en la M-30 de Madrid cuya baliza era tan tenue que la Guardia Civil tuvo que intervenir con reflectores para señalizar el peligro. La DGT defiende que la medida busca minimizar el riesgo de atropello al evitar que los conductores salgan del vehículo, pero muchos usuarios cuestionan si la visibilidad es suficiente.

EFE Imagen de uno de los modelos de la baliza V16

Críticas a la DGT y el coste de la medida

La falta de una campaña informativa clara por parte de la DGT ha sido una de las críticas más repetidas. "Yo es que creo que sí hay un déficit evidente de comunicación, de haber hecho una campaña con las buenas campañas que sabe hacer la DGT, ¿verdad?", ha señalado Juan Baño. Esta carencia de información ha contribuido a la confusión general sobre el uso, la homologación y las sanciones de la baliza V16.

El coste de entre 30 y 50 euros por dispositivo también ha generado un fuerte rechazo. La periodista Isabel Durán ha criticado duramente que no se hayan previsto ayudas para las familias más vulnerables. "¿Ustedes no podían subvencionar la baliza a las familias que no llegan a final de mes?", le espetó a la subdirectora de la DGT en una intervención anterior, calificando la medida de imposición "extraña" y "extemporánea" que convierte a España en una excepción dentro de la Unión Europea.

Aunque España es el único país de la UE que ha implantado este sistema conectado, se ha aclarado que la baliza V16 será válida para circular por otros países como Francia o Portugal. Sin embargo, su función de geolocalización y comunicación con los sistemas de tráfico no funcionará fuera de las fronteras españolas, quedando como un elemento de señalización "meramente físico".