Antonio Jiménez sobre Trump: "Es un autócrata de manual que pretende gobernar y legislar sin el contrapoder de los jueces"

La actualidad internacional viene marcada por la reacción de Donald Trump después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara su política de aranceles. Apenas unas horas después del fallo, el expresidente anunció un nuevo paquete de gravámenes del 10%, manteniendo viva la guerra comercial. Antonio Jiménez ha calificado la reacción de Trump como "muy propia de este presidente norteamericano", al que ha definido como "un autócrata de manual que pretende gobernar y legislar sin el contrapoder de los jueces".

El fallo del Supremo subraya que los impuestos y aranceles masivos que aprobó contra China, México, Canadá y la Unión Europea no pueden imponerse sin el concurso del Congreso de los Estados Unidos. En respuesta, Trump ha arremetido duramente contra los jueces, llegando a afirmar que "son una vergüenza para Estados Unidos" y acusándolos de dejarse "influir por intereses extranjeros y sin pruebas que los sustenten".

Son una vergüenza para Estados Unidos"

El conflicto diplomático y la incertidumbre generada siembran dudas sobre la estabilidad económica. Según ha recordado Jiménez, la propia Reserva Federal norteamericana concluyó que el coste de los anteriores aranceles fue asumido en un 90% por las empresas y ciudadanos norteamericanos, contrariamente al efecto deseado por el exmandatario.

Escenarios de conflicto: de Irán a la monarquía británica

En el plano geoestratégico, la tensión es máxima después de que Estados Unidos haya dado un ultimátum de 10 días a Irán para que acepte un acuerdo que ponga fin a sus planes para tener la bomba nuclear. Lejos de ceder, el régimen iraní ha acelerado sus planes de enriquecimiento de uranio. Jiménez ha señalado que un ataque parece probable, afirmando que Trump "ya no oculta su voluntad de atacar" y que incluso ha elegido objetivos para "una primera fase" de forma "selectiva y limitada".

Otro foco de atención se sitúa sobre la corona británica. El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue detenido este jueves y puesto en libertad bajo investigación policial. Para Antonio Jiménez, este hecho demuestra que en Reino Unido "nadie está por encima de la ley ni es impune a la acción de la justicia". La detención se produjo por "mala conducta en cargo público", en referencia a la presunta filtración de información confidencial sobre inversiones a Jeffrey Epstein, y no por sus presuntas agresiones sexuales, que siguen siendo investigadas.

La política y los debates sociales en España

En clave nacional, la izquierda a la izquierda del PSOE ha presentado una nueva plataforma conjunta bajo el lema "Un paso al frente", que agrupa a Izquierda Unida, Más Madrid, los Comunes y el Movimiento SUMAR. Sin embargo, Podemos se mantiene al margen, por lo que la "extrema izquierda seguirá dividida", según Jiménez, quien ha apuntado también a la "cada vez menos relevancia política" de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ausente en el acto.

Uno de los casos más complejos abordados ha sido el de Noelia, una joven parapléjica de 25 años que ha solicitado la eutanasia en Cataluña. El Tribunal Constitucional ha rechazado amparar las demandas de su padre, quien se opone frontalmente a la decisión. El padre argumenta que su hija necesita ayuda psiquiátrica y no un suicidio asistido, una postura respaldada por su equipo legal.

El abogado del progenitor ha declarado que "estamos ante una persona que padece un trastorno mental, un trastorno límite de la personalidad, con intentos autolíticos". Según el letrado, la joven "ha encontrado un resquicio legal para hacerlo" a través de la ley de eutanasia, lo que plantea, en palabras de Jiménez, un "enorme y profundo debate ético y legal".

Estamos ante una persona que padece un trastorno mental"

Finalmente, se ha comentado el archivo de la denuncia por presuntos abusos sexuales contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. Los hechos denunciados se remontaban a 1983 y el archivo se debe a la prescripción del delito y a que la persona señalada ha fallecido. Jiménez ha cuestionado el interés de la denuncia, sugiriendo una posible "instrumentalización" política y criticando que se presentara casi 11 años después de la muerte de Suárez, quien "ya no puede defenderse".