Más de 1,5 millones de multas de la DGT en 2025 se produjeron en la misma comunidad autónoma

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a superarse a sí misma. Según los datos del último Anuario Estadístico de Tráfico, en 2025 se ha alcanzado una cifra de sanciones sin precedentes, que el bufete Pyramid Consulting concreta en 6.106.354 multas. Este volumen supone una media de más de 16.000 multas al día, o lo que es lo mismo, 700 por hora y 12 por minuto.

El análisis territorial de las sanciones, que no incluye las infracciones registradas en Cataluña ni en el País Vasco al tener transferidas las competencias, sitúa a Andalucía a la cabeza con más de 1,5 millones de multas. Le siguen la Comunidad Valenciana, con cerca de 900.000, la Comunidad de Madrid, con más de 700.000, y Castilla y León, que se aproxima a las 600.000 sanciones.

Cedida Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico en un control en Zamora

El exceso de velocidad, la infracción más común

El exceso de velocidad se consolida como la infracción estrella, ya que representa dos de cada tres sanciones impuestas durante el pasado año. Esta infracción ha generado un récord de recaudación que supera los 300 millones de euros a través de los sistemas de radares fijos, móviles y de tramo.

El cinemómetro de la M-40 de Madrid es uno es el radar que más multas pone en España" Alfonso García Experto en motor

Entre los radares más activos, uno destaca por encima de todos: un cinemómetro de la M-40 de Madrid que acumuló más de 150.000 denuncias en 2025. Según el experto en motor Alfonso García, "uno es el radar que más multas pone en España". Le siguen en el ranking el de MercaMadrid, con casi 120.000 sanciones; el de la A-7 en Málaga, con 67.000; y el de la A-15 en Navarra, con cerca de 50.000.

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Más vigilancia, menos muertes

Desde la DGT se defiende que este incremento de la vigilancia no persigue un fin recaudatorio, sino un refuerzo de la seguridad vial. Un argumento que se apoya en el hecho de que la mortalidad en carretera ha caído de forma muy notable en comparación con décadas pasadas. Tras el parón de la pandemia la tendencia de fallecidos se ha estabilizado y el inicio de 2026 apunta a cifras de siniestralidad más bajas.

En paralelo a las cifras de multas, no ha dejado de crecer el sistema de vigilancia. La DGT ha invertido más de un millón de euros en 15 nuevos radares móviles de última generación. Además, hay vías con una alta densidad de control, como la Ma-10 en Baleares con 32 dispositivos en 112 km, o el radar de tramo más extenso de España, en la CL-15 en Palencia, que vigila 33 kilómetros.