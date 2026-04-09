La DGT gasta un millón de euros en 15 nuevos radares a prueba de falsificaciones garantizando la validez de la multa: funcionan en estático y en movimiento

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido reforzar los controles de velocidad con la compra de 15 nuevos radares dinámicos. La medida, comentada en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE por el presentador Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García 'Motorman', busca una mayor eficacia y precisión en la captación de infracciones. Esta adquisición ha supuesto una inversión de 1.020.000 euros, según ha comunicado la agencia Europa Press, y los equipos serán destinados a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Así funcionan los nuevos radares

A diferencia de los radares fijos, estos nuevos dispositivos, denominados cinemómetros dinámicos, tienen la capacidad de operar tanto en modo estático como en movimiento. Esto los hace especialmente idóneos para ser utilizados en vías de alta capacidad, como autovías y autopistas, donde pueden pasar desapercibidos. La compra, adjudicada a la empresa Tradesegur, no incluye las sofisticadas cámaras TruCam II, pero sí garantiza un sistema de sanción más robusto. Si quieres saber más sobre la ubicación de los últimos radares fijos, puedes consultarlo.

Capturan la imagen del vehículo, registran la medición de la velocidad y crea un archivo digital encriptado y a prueba de falsificaciones"

Alamy Stock Photo Conduciendo en un día lluvioso con una señal de aviso por radar de velocidad. Autopista A-1, Madrid.

La principal ventaja de esta tecnología es su fiabilidad. Como detalló 'Motorman' en antena, los radares "capturan la imagen del vehículo, registran la medición de la velocidad y crea un archivo digital encriptado y a prueba de falsificaciones garantizando la validez de la denuncia". Este mecanismo asegura la integridad de la prueba y dificulta la anulación de las multas, una situación que a veces ocurre por errores en los radares.

Reducir la siniestralidad y el 'efecto frenazo'

El objetivo principal de la DGT con esta inversión es reducir la siniestralidad en las carreteras. Además, los radares dinámicos son una herramienta eficaz para combatir el conocido como 'efecto frenazo', que se produce cuando los conductores reducen bruscamente la velocidad al aproximarse a un radar fijo que ya conocen, para acelerar de nuevo una vez superado. Al poder operar en movimiento, estos nuevos cinemómetros promueven un mantenimiento más constante de la velocidad legal.

COPE Accidente en Palencia

Cifras récord de recaudación

Esta nueva inversión llega en un contexto de recaudación histórica por sanciones de tráfico. Según los datos aportados en el espacio radiofónico, la DGT batió su récord de multas el pasado año, superando los 540 millones de euros. Esto se traduce en una media de una multa cada cinco segundos, con un total de más de 6,3 millones de denuncias, de las cuales el 60% corresponden a excesos de velocidad. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de respetar los límites y el debate sobre si hay que avisar de los radares.

La instalación de estos 15 nuevos radares se suma a los 33 cinemómetros que la DGT ya ha puesto en funcionamiento recientemente en las carreteras de 11 comunidades autónomas. Esta acción forma parte de un plan más amplio que preveía la instalación de 122 nuevos puntos de control para 2025, pero cuya implementación total se adelantará y finalizará a lo largo de este mismo año.