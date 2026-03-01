"Este fin de semana llenar un depósito medio de 55 litros del coche de diésel cuesta unos 78 euros de media, por contra, la gasolina supera los 80 euros"

El respiro en el precio de los carburantes ha llegado a su fin. Después de varias semanas y meses con descensos y precios contenidos, los combustibles se han encarecido más de un 2 % en lo que va de año. Así lo ha analizado el experto Alfonso García, 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles'de COPE, con Carlos Moreno, 'El Pulpo', donde ha detallado la situación actual que se encuentran los conductores en las estaciones de servicio.

Según los últimos datos, el precio de los carburantes ha experimentado una subida del 2,3 % en las últimas cinco semanas, un cambio de tendencia tras siete semanas de descensos continuados. Actualmente, el litro de gasolina de 95 octanos se sitúa en una media de 1,46 euros, mientras que el diésel se encuentra en 1,41 euros. En la práctica, y como explica el experto, esto significa que este fin de semana llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste aproximado de 78 euros, mientras que hacerlo con gasolina supera los 80 euros.

Alamy Stock Photo El cartel de una gasolinera muestra los precios actuales de la gasolina y el diésel en Barcelona.

El 'efecto cohete' de la Semana Santa

La llegada del buen tiempo y los periodos vacacionales suelen presionar los precios al alza, un fenómeno que se conoce en el sector como el efecto 'cohete y pluma'. Las petroleras elevan los precios con rapidez cuando aumenta la demanda, pero los bajan lentamente cuando sus costes descienden. La Semana Santa de 2026, con los días festivos el 2 y 3 de abril, se perfila como un nuevo examen para el bolsillo de los conductores, con previsiones de 15 millones de desplazamientos por carretera según la DGT.

Esta tendencia no es nueva. Si se analiza la última década, el combustible ha subido una media del 35% durante las vacaciones de primavera. En 2016, llenar el depósito era más asequible, con la gasolina a 1,12 euros y el diésel a 0,98 euros. Sin embargo, la situación cambió radicalmente hasta alcanzar su punto más álgido en 2022, tras el estallido del conflicto en Ucrania, cuando el diésel llegó a superar los 1,80 euros por litro. Aunque los precios bajaron en los años siguientes, nunca han vuelto a los niveles previos, y es un factor a tener en cuenta ya que, aunque las petroleras aseguran que la gasolina puede durar hasta un año, es mejor no apurar los plazos.

Alamy Stock Photo Bombas de gasolina en la gasolinera. Gipuzkoa, Euskadi

¿A cuánto llegará el litro?

Las previsiones actuales, basadas en el comportamiento del mercado de futuros, sugieren que la gasolina 95 se moverá en una horquilla de entre 1,62 y 1,68 euros el litro durante los días centrales de la festividad. Por su parte, el diésel podría consolidarse en torno a los 1,55 euros. Este encarecimiento no solo responde al precio del barril, sino al aumento de los márgenes en la refinación, aprovechando que los conductores necesitan repostar para sus desplazamientos.

Cada céntimo de subida tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, y muy especialmente en el de los transportistas y profesionales como los conductores de VTC, para quienes el combustible supone una gran parte de sus gastos. Como advertía 'Motorman', esta subida "se traduce en los márgenes y en el coste de todos, productos y servicios para todos". Esta situación provoca que, para muchos, como un conductor de VTC, más de 3.000 euros de su sueldo se destinen a gasolina y mantenimiento, una cifra que se dispara en temporada alta.