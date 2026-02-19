La escalada en el precio de los carburantes no se detiene. La gasolina y el diésel encadenan su quinta semana consecutiva de incrementos, con un alza acumulada de más del 2% en ambos casos, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Así lo ha analizado el periodista económico, Iván Alonso, en 'La Linterna' con Ángel Expósito, donde ha explicado que el precio actual del litro de gasolina se sitúa en 1,46 euros, mientras que el del diésel lo pagamos a 1,41 euros.

Esta subida se traduce directamente en el bolsillo de los conductores. Tal y como ha detallado el experto en las 'Clases de Economía' de COPE, llenar un depósito se ha encarecido notablemente: “Llenar un depósito medio ahora mismo de 55 litros de diésel tiene actualmente un coste de 77 euros. En el caso de los de gasolina, nos cuesta en torno a los 80 euros”. A pesar de este aumento, la durabilidad del combustible sigue siendo una preocupación para los conductores, aunque los expertos aseguran que la gasolina puede durar hasta un año en el depósito.

Se rompe la tendencia a la baja

Con esta nueva alza, se rompe definitivamente la tendencia de finales del año pasado, cuando los carburantes encadenaron varios meses consecutivos de bajadas, llegando a abaratarse un 3,5% la gasolina y más de un 5% el gasóleo desde noviembre. Este cambio de rumbo se produce en un contexto en el que la inflación general también muestra sus propias fluctuaciones, afectando a la economía de las familias españolas.

No obstante, y a pesar de que 2026 ha comenzado con subidas, el panorama es más favorable si se compara con el año anterior. Repostar es, de media, más barato que hace un año. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel supone un coste de 77,88 euros, lo que representa un ahorro de 4,67 euros frente a los 82,55 de hace doce meses. Para los vehículos de gasolina, el desembolso es de 80,52 euros, unos 6,05 euros menos que entonces.

El petróleo y la comparativa europea

Detrás de esta escalada se encuentra la evolución al alza del precio del petróleo. En lo que va de año, el barril de Brent, referencia en Europa, ha subido alrededor de un 13%, mientras que el West Texas (WTI) lo ha hecho un 11%. Esta situación, sin embargo, no impide que los precios en España, donde algunas regiones como Asturias presentan particularidades en sus costes, se mantengan por debajo de la media comunitaria.

Concretamente, el precio de la gasolina sin plomo de 95 en España está por debajo de la media de la Unión Europea (1,632 €/l) y de la eurozona (1,709 €/l). Lo mismo ocurre con el diésel, que en España es más barato que en la UE (1,591 €/l) y la zona euro (1,647 €/l). Además, el diésel suma ya 155 semanas manteniéndose por debajo del precio de la gasolina, consolidando la situación previa a la invasión de Ucrania.