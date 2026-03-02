La RFEF confirma la salida de todos los futbolistas españoles de Irán y deja en el aire la 'Finalísima': "Aunque esta semana podríamos tener una respuesta"

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Álvaro De Miguel, ha confirmado la salida de los seis españoles vinculados al fútbol que se encontraban en Irán. En declaraciones al programa 'El Tertulión en Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, Miguel aseguró que "los 6 están afortunadamente fuera del país" y que la Federación mantiene contacto con ellos para garantizar su seguridad.

Además de los repatriados de Irán, la RFEF está en comunicación con otros españoles en países de la zona que podrían verse afectados por el conflicto. El secretario general mencionó que perciben una "calma tensa" y que, aunque muchos han podido salir, otros, como el técnico David Samaniego en Israel, se encuentran iniciando viajes complejos para regresar a España.

El futuro de la 'Finalísima'

La escalada de tensión en la región ha puesto en duda la celebración de la 'Finalísima', el partido que enfrentará a España y Argentina el próximo 27 de marzo en Doha (Qatar). Álvaro Miguel ha admitido que, aunque no hay una suspensión oficial, "es evidente que la situación desde ayer, pues, ha cambiado radicalmente". Esta incertidumbre crece después de que Qatar comunicara la suspensión de sus competiciones locales.

La RFEF ya está en conversaciones con la federación argentina (AFA), la UEFA y la Conmebol, organizadoras del evento, para evaluar los próximos pasos. Según Miguel, mañana por la tarde hay programada una reunión y se espera tener noticias a lo largo de la semana para definir si el partido se juega en Qatar o se busca una alternativa, aunque la opción de trasladarlo a España o Argentina "ahora mismo no está en la mesa".

Un test clave para el Mundial

Desde la Federación insisten en la importancia de disputar los encuentros programados en esta ventana internacional, que también incluye un partido contra Egipto. Álvaro De Miguel ha subrayado que la intención es jugar, ya que "contábamos con el beneplácito del cuerpo técnico" y es una cita clave en la preparación para el Mundial. "Es importantísimo jugar en esta ventana [...] esas pruebas es importante para nuestro seleccionador", ha recalcado.

Aunque el prestigio deportivo es la prioridad, el aspecto económico también es un factor, si bien el secretario general ha afirmado que, en caso de no poder jugar en Qatar, la Federación tiene claro cómo actuar. La decisión final, que se espera en los próximos días, determinará el rumbo de uno de los test más esperados para la Selección Española antes de la gran cita mundialista.