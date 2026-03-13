"La pionera en zonas de bajas emisiones, como Madrid, el año pasado recaudó más de 300.000.000 de euros, más del 80 por ciento del total de multas fueron por esta infracción"

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos para los ayuntamientos en España. Así lo ha analizado el experto en motor, Alfonso García, 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno, 'El Pulpo', donde ha señalado que, más allá del objetivo medioambiental, estas áreas se han postulado como un método altamente efectivo para la recaudación a costa de los conductores.

El caso más paradigmático es el de Madrid, ciudad pionera en la implantación de estas medidas. Durante el año pasado, el consistorio madrileño recaudó más de 300 millones de euros solo en multas, de las cuales más del 80 por ciento correspondieron a infracciones cometidas en ZBE. Esta cifra supone un aumento del 100 por cien respecto a años anteriores, evidenciando el impacto económico de la normativa que regula la entrada de vehículos a la capital, una cuestión que seguirá evolucionando con el plan del Ayuntamiento de Madrid para 2026.

Otras ciudades siguen el modelo

La tendencia no es exclusiva de la capital. En Valladolid, en solo ocho meses desde la activación de su ZBE, se han recaudado casi medio millón de euros con sanciones de 200 euros. Un dato revelador es que casi el 30 por ciento de los vehículos sancionados ha recibido más de una multa, lo que indica una alta reincidencia.

Zona de Bajas Emisiones en Plaza España, Valladolid

Por su parte, Granada ha registrado en apenas dos meses más de 11.000 multas, lo que se ha traducido en una inyección de 1,2 millones de euros para las arcas municipales. Mientras tanto, en San Sebastián han comunicado que imponen una media de 200 multas semanales, generando una recaudación mensual que asciende a 160.000 euros.

¿Reducir la contaminación o recaudar?

Las Zonas de Bajas Emisiones nacieron con la Ley estatal de Cambio Climático con el fin de reducir la contaminación en las ciudades y presionar a los conductores para renovar sus vehículos más antiguos. Sin embargo, según García, la realidad es que "se han convertido en toda una palanca recaudatoria de cualquier ayuntamiento". De hecho, la DGT ya ha confirmado las condiciones para entrar a las ciudades en 2026.

Se han convertido en toda una palanca recaudatoria de cualquier ayuntamiento"

se han completado los preparativos con la instalación de cámaras lectoras de matrículas en los accesos

Además, el experto 'Motorman' recuerda que la implantación de estas zonas es un requisito para que los consistorios puedan acceder a ayudas de fondos públicos europeos y subvenciones destinadas al transporte público. La presión sobre los conductores aumentará, ya que la DGT cambia las reglas y penalizará según la etiqueta, lo que fuerza a una renovación del parque móvil que no siempre es posible para los ciudadanos.

El debate sobre la efectividad y el propósito real de las ZBE está sobre la mesa. A esto se suma la noticia de que pronto se comenzará a controlar a distancia las emisiones de los vehículos en circulación, lo que anticipa una nueva vía de sanciones para los conductores.