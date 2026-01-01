Confirmado por la DGT para 2026: no puedes entrar en tu propia ciudad con el coche si tiene más de 50.000 habitantes y tu vehículo no lleva esta etiqueta

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya no son un proyecto a medio plazo ni una advertencia lejana. En España se convierten en una realidad cotidiana que cambia la forma de moverse por las ciudades. Desde hace meses, numerosos municipios aplican restricciones al tráfico para reducir la contaminación, pero a partir de 2026 el escenario da un salto definitivo que afecta a millones de conductores.

Zonas de Bajas Emisiones: qué cambia a partir de 2026

Desde el 1 de enero de 2026, todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes están obligadas a tener activa una ZBE. Se acaba así la prórroga concedida por el Gobierno y se generaliza un modelo que ya funciona en muchas capitales.

EFE Zona de bajas emisiones en Madrid

Según los últimos estudios, casi la mitad de la población española vive o entra habitualmente en una ZBE, lo que significa que las restricciones dejan de ser algo puntual para convertirse en parte de la rutina diaria. El elemento clave es la etiqueta ambiental de la DGT, que clasifica los vehículos según su nivel de emisiones.

El aviso es directo: si tu coche no tiene distintivo ambiental, no puedes acceder a una ciudad de más de 50.000 habitantes. Da igual que sea tu lugar de residencia, tu trabajo o donde vivas desde hace años. La norma no distingue entre visitantes y vecinos.

Los vehículos más antiguos, especialmente los de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006, son los más afectados. Para muchos conductores, esto supone quedarse literalmente fuera de su propia ciudad.

Madrid endurece el veto: ni M-30 ni M-40

Madrid se convierte en uno de los ejemplos más claros de este cambio. El Ayuntamiento planea extender las restricciones a todo el término municipal, incluyendo vías tan importantes como la M-30 y la M-40. En la práctica, los coches sin etiqueta no podrán circular por ninguna parte de la capital.

Esto supone un antes y un después para miles de personas que hasta ahora utilizaban estas vías para desplazarse, incluso sin entrar al centro. A partir de 2026, el acceso queda completamente vetado.

Barcelona va un paso más allá. Además de mantener fuera a los vehículos sin distintivo, la ciudad catalana impone restricciones a los coches con etiqueta B durante los episodios de alta contaminación. Y el horizonte es aún más exigente: en 2028, la prohibición para estos vehículos está prevista de forma permanente.

Esto afecta especialmente a coches diésel relativamente comunes y a muchos gasolina matriculados antes de 2015, que hasta ahora circulaban sin grandes limitaciones.

Noela Bao Señalización de Zona de Bajas Emisiones en A Coruña

El impacto ya se nota en las decisiones de los ciudadanos. Ocho de cada diez españoles afirman que elegirán su próximo coche en función de la etiqueta ambiental, tanto si es nuevo como de segunda mano. La etiqueta se convierte así en un requisito casi imprescindible, no en un simple detalle.

Además, cerca de la mitad de la población se plantea dejar el coche privado para ir al trabajo, optando por el transporte público o la bicicleta, especialmente en entornos urbanos.

Actualmente, 56 ciudades españolas ya tienen ZBE activas, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao o Zaragoza. Otras 89 están en proceso de implantación, lo que confirma que el cambio es generalizado y no puntual.

La conclusión es clara: la movilidad urbana en España entra en una nueva etapa. Y el mensaje de la DGT no deja lugar a dudas: si tu ciudad supera los 50.000 habitantes y tu coche no tiene etiqueta, el acceso ya no está garantizado. Adaptarse deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad.