Masiva campaña de multas de la DGT a través de correos electrónicos y mensajes de texto que son una estafa: 'Aumentan tras las vacaciones de Semana Santa'

La Guardia Civil y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han alertado sobre una masiva campaña de estafas que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Este aviso, destacado en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García 'Motorman', cobra especial relevancia tras periodos vacacionales como la Semana Santa, momentos en los que parece haber un repunte de estos intentos de fraude que afectan a miles de conductores, en un contexto en el que se tramitan anualmente un gran volumen de sanciones, como demuestra que 1,5 millones de multas de la DGT en 2023 se produjeron en una comunidad autónoma.

El modus operandi de los ciberdelincuentes consiste en el envío de correos electrónicos y mensajes de texto (SMS) con notificaciones falsas sobre supuestas multas pendientes. En estos mensajes, se amenaza al destinatario con recargos económicos o la pérdida de puntos del carné si no se efectúa el pago. El objetivo final es redirigir al usuario a una página web fraudulenta que imita casi a la perfección el portal oficial de la DGT, un riesgo real considerando que la DGT puede imponer multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos por dar marcha atrás en algunos casos.

Si el usuario pincha en el enlace e introduce sus datos, los estafadores proceden a la sustracción de datos bancarios y personales. Con esta información, los delincuentes pueden robar la identidad de la víctima y cometer fraudes económicos en su nombre. Como advirtió 'Motorman', "hay gente que se preocupa de estafar a la gente mayor y a la gente que no controla el mundo de la tecnología", por lo que es crucial extremar las precauciones.

La DGT nunca, en ningún caso, envía multas por SMS ni por email"

Guardia Civil de Tráfico

Para evitar caer en el engaño, es fundamental recordar una regla de oro que la propia DGT aplica en sus procedimientos oficiales. Alfonso García fue tajante al respecto: "la DGT nunca, en ningún caso, envía multas por SMS ni por email, solo y exclusivamente por correo postal". Mientras la DGT invierte en tecnología como los 15 nuevos radares a prueba de falsificaciones, los delincuentes perfeccionan sus métodos de engaño. Por ello, la recomendación oficial es eliminar el mensaje, bloquear al remitente y comunicarlo al INCIBE a través de sus canales habilitados.

El coche del futuro y la IA agéntica

En la misma intervención, la conversación derivó hacia las innovaciones que marcarán el futuro de la automoción. En este sentido, se destacó el trabajo de la compañía tecnológica alemana Bosch, que busca impulsar el coche del futuro mediante una Inteligencia Artificial (IA) agéntica capaz de anticiparse a las necesidades del conductor y tomar decisiones de forma autónoma.

No solo importa qué decide el algoritmo, sino por lo que decide"

Alamy Stock Photo Vista de la Guardia Civil de Tráfico colocando una multa por una infracción de tráfico en España

Esta nueva generación de IA supone un salto cualitativo respecto a la IA generativa. Tal y como se explicó en el espacio radiofónico, la IA agéntica "es capaz de actuar con autonomía, donde no solo importa qué decide el algoritmo, sino por lo que decide". Esto implica un nivel de comprensión contextual mucho más profundo y una capacidad de acción proactiva que transformará la experiencia de conducción.

Gracias a esta tecnología, los cockpits o puestos de conducción serán más inteligentes, capaces de analizar el estilo de conducción y adaptarse a la pericia del conductor en tiempo real. El resultado será un vehículo más conectado, automatizado y personalizado, sin olvidar un aspecto clave: la incorporación de funciones proactivas que prometen mejorar significativamente la seguridad vial.