"Durante la primera parte del Real Madrid en el Allianz Arena hemos creído que este equipo podría ser otra vez campeón de Europa"

El periodista Roberto Morales, en El Partidazo de COPE, ha calificado como "injusto" el resultado que ha dejado al Real Madrid fuera de la Champions League frente al Bayern de Múnich. Según Morales, la eliminación "viene desde un error arbitral", un hecho que, en su opinión, ha marcado el desenlace de la eliminatoria.

Para el analista, tiene "mucho mérito" la versión que ha mostrado el Real Madrid en esta edición de la Champions, sobre todo si se compara con su trayectoria en la liga. Morales ha puesto en valor la capacidad del equipo para superar a rivales como el Manchester City de Guardiola, un conjunto que "estaba creciendo mucho en esa altura de temporada".

EFE Alexander Arnold, durante el City-Real Madrid

Una primera parte para soñar

Morales ha confesado que confiaba en la clasificación del equipo blanco. "Yo pensaba hoy que el Real Madrid pasaba la eliminatoria, precisamente por el perfil de partido que se le presentaba y por quién es el Real Madrid", ha afirmado. Esta sensación se vio reforzada durante el primer tiempo en el Allianz Arena.

La actuación del equipo en la primera mitad fue tan convincente que hizo creer en la victoria final. "En la primera parte, por momentos, hemos dicho, este equipo puede ser otra vez campeón de Europa. Nos lo hemos creído", ha asegurado, destacando la imagen de solidez que transmitía el conjunto de Arbeloa.

EFE Momento de la segunda amarilla a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

Un final marcado por la polémica

A pesar del juego desplegado, el periodista ha insistido en que la eliminación fue injusta y ha señalado directamente a una decisión del colegiado como la causa principal. "El golpe es injusto, viene desde un error arbitral y es injusto lo que ha ocurrido", ha sentenciado sobre la jugada que decantó la eliminatoria.