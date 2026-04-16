Ana Velasco, historiadora: "Julio César usaba la corona de laurel para tapar la calvicie porque se consideraba poco viril, todavía hay un tabú con los presidentes calvos"

La historiadora y experta en Historia del Arte, Ana Velasco, ha analizado la estrecha relación entre moda y política en la sección 'Curiosidades de la Historia' del programa 'Herrera en COPE', presentado por Alberto Herrera. A raíz de la publicación de su libro "Moda y política, las apariencias del poder", Velasco ha desgranado cómo el estilismo de los líderes no es una elección casual, sino una poderosa herramienta de comunicación y poder que puede decantar elecciones y definir épocas.

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El estilo de los políticos españoles, a examen

En el panorama nacional, Velasco ha repasado el vestuario de los principales líderes. Sobre Pedro Sánchez, ha recordado su "traje de campaña", como la camisa vaquera, una estrategia para "bajar al pueblo" y presentarse como "uno más de nosotros", en contraste con el traje profesional. También ha mencionado su etapa inicial, marcada por la "corbata roja y la camisa blanca", y el impacto mediático que generó con unas gafas de sol de estilo aviador en una visita al Senado, una acción que la experta considera de "genio de marketing" porque "el mundo solo hablaba de las gafas".

En cuanto a Alberto Núñez Feijóo, la historiadora ha señalado su evolución. "Hemos pasado por varias etapas de Feijóo", ha afirmado, explicando que su imagen se ha rejuvenecido para acercarse a la gente. Este cambio se ha materializado al prescindir de las gafas y optar por atuendos más actuales como "jerséis con cuello vuelto" y apariciones "sin corbata".

Velasco también ha analizado el estilismo femenino en la política española. Ha elogiado el estilo actual de Yolanda Díaz, a quien se ha referido con el apodo de "la fashionaria", afirmando que "ahora va fabulosa", aunque ha apuntado que en sus inicios era "más bien alternativa" . Sobre María Jesús Montero, ha destacado su "política del color", una apuesta por tonos llamativos que, si bien puede no ser tan "fabulosa" como la de Díaz, demuestra una fuerte "personalidad".

Herrera en COPE Ana Velasco, historiadora, presenta su libro 'Moda política'

Iconos históricos: de la pana de González a la telegenia de Kennedy

La ropa ha sido un elemento crucial en momentos clave de la historia de España, como la Transición. Ana Velasco ha recordado la frase "de camisa vieja azul de falange, a chaqueta nueva" para ilustrar el cambio de era. En ese contexto, el traje de pana de los abogados laboralistas del PSOE, como Felipe González y Alfonso Guerra, se convirtió en un "símbolo de la modernidad" en los años 70. Era, según Velasco, "una alternativa más moderna" para ir "vestido formal, pero informal", proyectando una imagen intelectual que hoy puede parecer "viejuna".

La historiadora ha calificado a los Kennedy como "muy fabulosos", destacando que su atractivo físico fue un factor decisivo en la política estadounidense. La victoria de John F. Kennedy sobre Nixon en las elecciones fue por una minoría muy ajustada, y su imagen jugó un papel fundamental. Velasco ha relatado cómo en el primer debate televisado, la gente que lo escuchó por la radio dio por ganador a Nixon, pero los telespectadores se decantaron por Kennedy. "Era tan guapo, tan atractivo", ha explicado, mientras que Nixon "acababa de venir del hospital, no se maquilló, estaba sudando a chorros".

Kennedy padecía la enfermedad de Addison que llevaba en secreto" Ana Velasco Historiadora

Además, Velasco ha revelado que la imagen de salud de Kennedy era una construcción. Padecía la enfermedad de Addison, un hecho que "le hubiese impedido ser presidente" y que se "mantuvo en secreto", con todos sus informes médicos "bajo llave y muy custodiados".

Símbolos de poder y estrategia

Ana Velasco ha compartido varias anécdotas que demuestran el poder simbólico de la moda. Por ejemplo, ha afirmado que Kennedy es el responsable de que los hombres dejen de llevar sombrero, ya que consideraba que "le da sombra en el rostro" y no permitía que se le viera bien la cara en las fotografías. La famosa gorra roja de Donald Trump con el lema "Make America Great Again" no es una idea original suya, sino que "es de la campaña de Ronald Reagan", otro político que, como actor, entendía perfectamente la importancia de la imagen. En este sentido, ha recordado también la figura de Margaret Thatcher y su "presencia femenina masculina" con trajes que feminizaba con una blusa de lazo y su icónico bolso, que dio lugar al término inglés "handbagging" como sinónimo de agresividad.

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La importancia de la imagen en política, según Velasco, se remonta a la Antigua Roma. La propia palabra "candidato" proviene de la "toga cándida", una vestimenta blanqueada con tiza que los aspirantes a un cargo público llevaban para brillar y ser fácilmente identificables en el foro. Incluso el tabú sobre la calvicie tiene raíces antiguas, ya que los romanos la consideraban "sinónimo de poca virilidad", lo que llevó a Julio César a popularizar la corona de laurel para disimularla.

Finalmente, a petición de Alberto Herrera, Ana Velasco ha elaborado su top 3 de políticos mejor vestidos. En primer lugar, ha situado a John F. Kennedy, por cambiar la política al dejar de usar sombrero. En segundo puesto, a Teddy Roosevelt, por romper con la tradición del traje de presidente y vestirse "de cazador y de explorador". Y en tercer lugar, ha mencionado a Yulia Tymoshenko, ex primera ministra de Ucrania, por su rompedora estética "de dominatrix" con su característica trenza rubia y sus atuendos de cuero y látex.