Un zulo oculto en una casa del principal sospechoso reactiva el caso de Esther López: "Pueden explicarse matices pendientes; pequeñas respuestas que den un sentido a la investigación"

La Guardia Civil registra a estas horas un zulo oculto en una vivienda familiar de Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López. La inspección, ordenada por el juez, se centra en una propiedad ubicada en la zona de El Romeral, en Traspinedo (Valladolid), y podría ser clave para demostrar que el cuerpo de la joven fue escondido allí durante los 23 días que permaneció desaparecida.

Esther López desapareció el 13 de enero de 2022 y su cuerpo fue hallado casi un mes después en una cuneta con signos de atropello. La UCO concluyó que Óscar arrolló a Esther con su coche, ocultó el cadáver y después lo colocó en la cuneta para simular un atropello accidental, por lo que la Fiscalía lo califica de asesinato.

Un hongo, la prueba clave

Según ha informado la periodista de COPE Valladolid, Laura Ríos, los agentes buscan pruebas biológicas y restos de ADN, especialmente un tipo de hongo que se encontró en el cuerpo y la ropa de la víctima durante la autopsia. El zulo es un espacio de unos 12 metros cuadrados con una gran humedad y unos 30 centímetros de agua acumulada, condiciones que son idóneas para el crecimiento de dichos hongos.

Europa Press Concentración en la Plaza Portugalete de Valladolid en repulsa por el asesinato de Esther López hace un año en Traspinedo

Este hallazgo podría dar sentido a otros datos del informe forense, como las manos de la bandera, un signo físico relacionado con la exposición prolongada a la humedad que presentaba el cuerpo y que hasta ahora no tenía una explicación clara.

Las dos versiones: defensa y acusación

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La abogada de Óscar, Loreto Sancho, ha asegurado que el hallazgo es insignificante. "Ese hallazgo es para nosotros insignificante, eso no se ha utilizado nunca, eso estaba sellado", ha declarado, afirmando que su defendido "nunca estuvo" en esa vivienda. Sin embargo, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha negado que se informara a la Guardia Civil de la existencia de la bodega y ha admitido que la inspección que se hizo en su momento fue "mejorable".

Por su parte, el abogado de la familia de Esther, Guillermo Ruiz Blay, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' que, si bien la pista es definitiva, el caso ya era sólido. "Todo no va a cambiar, porque ya teníamos una situación muy clara procesalmente", ha afirmado, recordando que la Fiscalía ya pide 18 años de cárcel por asesinato. Para el letrado, el registro puede dar "explicación a muchos matices que quedaban pendientes".

EFE Óscar S.M., único investigado por la muerte de Esther López, a su llegada al registro del chalé por parte de la Guardia Civil, a la que fue propiedad de la familia, y que se ha convertido en el centro de la investigación

Ruiz Blay ha expresado su "frustración profesional" porque Óscar continúe en libertad, una decisión que atribuye a la "presión de los medios de comunicación" sobre la primera jueza de instrucción. A pesar de la nueva prueba, ha confirmado que por ahora no solicitarán la entrada en prisión del acusado y quedarán "a la espera de lo que decida la fiscalía".

Finalmente, el abogado ha destacado la importancia de la prueba tecnológica en la investigación. Datos de conexiones WiFi, el reloj inteligente de Óscar y los móviles han sido, según Ruiz Blay, "datos objetivos que nos han permitido conocer la la verdadera entidad de lo que de lo que allí había sucedido" frente a las "falsedades" del investigado.