Un misionero español narra la visita de León XIV a Camerún: "La gente tiene muchísimas ganas de Papa"

El Papa León XIV se encuentra en Camerún en un viaje que ha despertado una enorme expectación entre la población. El padre Alfonso Romero, sacerdote español y misionero en el país desde hace 15 años, describe un ambiente de gran emoción y orgullo. "La gente está de entrada muy orgullosa de que el papa haya decidido empezar sus viajes en África con Camerún", afirma.

Desde que se confirmaron las fechas, "la gente está muy emocionada", explica el misionero, quien pudo ver al pontífice "a 5 metros" entre una multitud de miles de personas. La Conferencia Episcopal invitó a rezar por el Papa en todas las misas, y la respuesta popular ha sido masiva, con cantos y bailes para recibirlo.

Un mensaje de paz para la zona anglófona

Uno de los puntos clave del viaje es la visita a Bamenda, capital de la zona anglófona y epicentro de un conflicto separatista desde 2015. Se trata de una zona "peligrosa", según Romero, donde actúan grupos armados y un obispo auxiliar llegó a ser secuestrado. En este contexto, se espera que el Papa lance un mensaje de "paz, reconciliación y unidad".

Vatican Media León XIV aterriza en Camerún para llevar su mensaje de paz al corazón de los conflictos de África

Pobreza, corrupción y falta de esperanza

El padre Romero también ha reflexionado sobre los problemas estructurales del país, como la pobreza sistémica, que atribuye en gran parte a la corrupción. Esta situación provoca una falta de futuro que empuja a muchos, incluso a personas con estudios y empleo, a emigrar. "No ven ningún futuro, falta esa esperanza", lamenta el sacerdote.

La vida en Camerún presenta grandes contrastes, especialmente entre las ciudades y las zonas rurales, donde algunas diócesis son "muy pobres". Los sacerdotes "tienen muchísimo mérito", recorriendo kilómetros por pistas de tierra para oficiar misa. A su vez, la fe de los cristianos es "increíble", con personas que caminan "5, 6, 7 kilómetros" para asistir a la iglesia.

Más allá del conflicto, el discurso del Papa ante las autoridades del país ya ha abordado la necesidad de "unidad, paz y fraternidad", además de llamar a "evitar la corrupción" y fomentar el "desarrollo". Un mensaje que, según el misionero, busca reavivar la esperanza en el pueblo camerunés.