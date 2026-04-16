El Real Madrid cayó eliminado este miércoles de la Liga de Campeones tras perder por 4-3 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena (6-4 en el global). La derrota, sellada con goles de Luis Díaz y Michael Olise en los minutos finales y precipitada por la expulsión de Eduardo Camavinga, deja al equipo blanco con la temporada casi terminada en abril y abre un profundo debate sobre el futuro del proyecto.

Este escenario fue analizado en el 'Tertulión' de 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, donde se pusieron sobre la mesa las urgentes decisiones que debe afrontar el club. La sensación de que es 'muy pronto para que el Real Madrid esté jugando partidos absolutamente intrascendentes' marca el inicio de una necesaria reconstrucción.

Pochettino, el candidato inesperado

La discusión sobre el futuro entrenador fue uno de los ejes centrales, con una afirmación rotunda por parte de uno de Paco González: "Igual que tengo claro que el único entrenador que se me ocurre para el Real Madrid es Pochettino, no tengo claro que centrocampista debe fichar". Esta frase encapsula la dualidad del momento: una aparente certeza en el banquillo y una gran incógnita en la planificación de la plantilla.

Alamy Stock Photo El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino

Aunque el nombre de Jürgen Klopp también surgió como el preferido por algunos, se considera una opción poco realista porque 'no quiere trabajar'. El debate, sin embargo, apunta a un problema más profundo: "mientras Florentino no deje trabajar al entrenador, siempre hay una cierta dificultad ahí", se escuchó durante el programa.

Un centro del campo por construir

La falta de un centrocampista claro que fichar evidencia los problemas en la sala de máquinas. Según se analizó, el proyecto de la 'media émbolo' con 'Valverde, Tchouaméni y Camavinga' no ha funcionado como se esperaba, y el equipo echa en falta un jugador que 'maneje el medio campo', más allá de un simple 'volante tapón'.

Se criticaron las últimas inversiones, como los '50 kilos' por un jugador como Mastantuono que 'no ha contado', mientras jugadores como Olise, verdugo del Madrid en Múnich, 'ha costado menos'. La sensación es que el proyecto 'está todo mal parido' desde sus cimientos.

El cisma Vinícius-Mbappé

Vinicius ha sido muy malcriado por el Madrid"

Alamy Live News. Vinicius Junior del Real Madrid hace un gesto durante el partido de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid.

Uno de los focos de mayor tensión es Vinícius Júnior. La percepción en el debate es que "Vinicius ha sido muy malcriado por el Madrid", permitiéndole gestos como "desautorizar públicamente al entrenador" o su sonada ausencia en la gala del Balón de Oro.

Su cuesta abajo no es de un día para otro, lleva ya temporada y media"

Su bajón de rendimiento no es nuevo: "lleva ya temporada y media mala, desde que el Madrid le permitió no ir allí, se vino arriba". Esta eliminatoria 'era muy buena para él' por los espacios que dejaba el Bayern, pero "no ha pesado" en el resultado final, donde apenas generó peligro en jugadas de 'uno contra uno clarísimas'.

En contraste, "Mbappé ha metido un gol en cada partido" y "ha sido el ataque del Madrid, prácticamente", a pesar de que para algunos tuvo una 'mala eliminatoria' para su nivel. La reflexión sobre las dos temporadas en blanco del club cobra especial relevancia ante el dilema de la delantera.

Esto plantea la duda de si son incompatibles y si el club debería "cargarse a Vinicius" para jugar con "Mbappé y un 9". La otra opción táctica sobre la mesa es un 4-4-2 donde ambos delanteros jueguen liberados, con 'cuatro por detrás que curren' para sostener al equipo.