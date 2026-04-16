Gente de Zona, tajantes sobre Cuba: "A la dictadura hay que eliminarla"

El dúo musical Gente de Zona, compuesto por Randy Malcom y Alexander Delgado, ha repasado su trayectoria y la dura realidad de su país natal en una entrevista con Alberto Herrera en "Herrera en COPE". Aunque ambos salieron de Cuba hace tiempo, aseguran que la isla nunca saldrá de su corazón. Los artistas han recordado sus orígenes humildes y han denunciado la crítica situación que vive la población cubana bajo la dictadura.

Una infancia humilde pero feliz

Alexander Delgado rememora su niñez en barrios como Cayo Hueso y Alamar, donde fundó el grupo. "En la casa de mi abuela vivíamos como 13 personas en tres cuartos. Aquello era una locura, pero vivíamos felices", explica. Describe una infancia humilde pero bonita, marcada por la costumbre de las familias de vivir juntas.

Por su parte, Randy Malcom recuerda una época "muy feliz, de verdad, sin nada, porque no había nada". Su familia vivió en una casa sin ventanas que tardó 25 años en terminarse, calentando el agua con cubos para bañarse. A pesar de las dificultades, destaca la "esencia de familiaridad" que lo rodeaba.

La cruda realidad de la dictadura

Los músicos explican que, debido a la dictadura, "el cubano tuvo que aprender a arreglarse la vida". Afirman que "prácticamente, al cubano le enseñaron a robar, todo lo que tenía que hacer era ilegal para sobrevivir". En su infancia, la política no era un tema de conversación en casa, aunque la represión estaba presente. "Mi abuela estuvo un año presa, detenida por estar en contra del gobierno", revela Randy Malcom.

Si te quieres operar, tienes que llevar el hilo y la aguja" Randy Malcom Gente de Zona

La situación actual, denuncian, es desoladora. "Hoy mismo no hay medicina, las personas no tienen ni una aspirina. Si te quieres operar, tienes que llevar el hilo y la aguja", lamentan. Critican que un litro de gasolina cueste 10 dólares para un ciudadano que cobra 4 dólares al mes, y que el régimen presuma de un sistema sanitario que, según ellos, es "mentira".

Patria y Vida: un antes y un después

La canción Patria y Vida (2021) marcó un punto de inflexión. Desde su lanzamiento, los artistas forman parte del exilio y no pueden regresar a la isla. "Nosotros, después de esta canción, no podemos regresar a nuestro país, a no ser que se vaya esa dictadura", sentencia Alexander. Califican al régimen de "narcogobierno" y aseguran que el bloqueo real es "interno".

Nosotros, después de esta canción, no podemos regresar a nuestro país, a no ser que se vaya esa dictadura" Alexander Delgado Gente de Zona

Sobre una posible solución, se muestran tajantes y contundentes: "Que el pueblo mío no sufra, que si pasa algo, que no haya daños a los civiles, pero a ellos hay que eliminarlos". También critican duramente a figuras como Pablo Iglesias por entrevistar a Díaz-Canel: "Ese tipo es un descarado. No puedes hablar cuando no conoces, estás metido en un hotel 5 estrellas donde tienes todo".

El grupo se encuentra en España para presentar su nueva gira, la más grande que han hecho en el país, con una docena de fechas que arrancan el 25 de junio en Madrid. "Sabemos que España ama a Gente de Zona, y para nosotros es un gran honor poder hacer esta gran gira", concluyen.