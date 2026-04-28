Llegan las matrículas rosas a las carreteras españolas para que Tráfico pueda identificar a los vehículos con registro temporal

Es muy probable que en más de una ocasión cualquier conductor se haya preguntado por el significado de los colores de algunas matrículas de vehículos que circulan por nuestras carreteras. En los últimos tiempos, la DGT ha modificado algunos preceptos que han permitido, por ejemplo, que los vehículos destinados al transporte de personas lleven las matrículas de color azul. Sobre este tema han hablado en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, donde su presentador, Carlos Moreno 'El Pulpo', ha aprendido del experto en motor, Alfonso García 'Motorman', todo sobre la implementación de las matrículas rosas en Francia.

Una medida para facilitar los controles

El país vecino acaba de aprobar una medida parecida a la española, pero en este caso, han optado por un color diferente. A partir del primer trimestre de 2026, se introducirá en Francia un nuevo tipo de matrícula. Será de color rosa y estará reservada a los vehículos nuevos, importados o de prueba. Estas placas conservarán el conocido código provisional 'WW', pero introducirán una importante innovación: una fecha de validez visible directamente en la placa. El objetivo, según ha explicado Motorman, es que sea "un método que hará más fácil para que la policía pueda identificar los vehículos con registro temporal, en trámites, que afecta tanto a particulares como a profesionales".

Un método que hará más fácil para que la policía pueda identificar los vehículos con registro temporal"

Ministerio del Interior de Francia Una placa de matrícula rosa

Este cambio, apoyado por la asociación '40 millions d'automobilistes', pretende simplificar el trabajo de la policía y limitar el uso prolongado de placas provisionales. En 2023, unos 460.000 vehículos circulaban con matrículas provisionales, a menudo mucho más allá del periodo autorizado de entre cuatro y seis meses. Gracias a la fecha de caducidad impresa, los controles podrán realizarse más fácilmente, sin tener que consultar la base de datos nacional. De un vistazo, será posible detectar un vehículo cuya matrícula temporal ha caducado, una situación que recuerda a la importancia de tener la ITV siempre en regla.

Formato sin cambios, pero mayor visibilidad

El formato de las nuevas placas seguirá siendo el mismo: dos letras 'WW', seguidas de un guion, tres números, otro guion y dos letras, una combinación que sigue unas reglas estrictas, de igual manera que la DGT explica cuáles son las nueve letras prohibidas en las matrículas de los coches en España. La diferencia fundamental será el color de fondo rosa y la presencia de la fecha de validez. Además de ser práctico, el color brillante facilitará la identificación visual en carretera, una medida de seguridad similar a la que se busca con las nuevas balizas V16.

Ministerio del Interior de Francia Una placa de matrícula rosa

Menos confusión y reasignación de números

Según la asociación '40 millions d'automobilistes', esta distinción contribuirá a que los conductores sean más responsables y les recordará que estas placas son temporales. En Francia, el sistema actual adolece de falta de combinaciones disponibles para las placas 'WW'. En consecuencia, a veces se reasignan los mismos números antes de que los automovilistas hayan obtenido su documento de matriculación definitivo, lo que da lugar a confusiones administrativas. Con la fecha de validez también se pretende aclarar el seguimiento de las matriculaciones temporales y fomentar la renovación rápida de las placas.

Se prevé que las nuevas placas estén validadas en el primer trimestre de 2026, antes de su implantación progresiva en todo el territorio nacional. Con esta medida, las autoridades esperan simplificar los controles, reducir el fraude y mejorar la trazabilidad de los vehículos. Un cambio cosmético menor, pero significativo para el sistema francés de matriculación de vehículos que podría servir de inspiración para España, donde ya existe un arcoíris cromático con las matrículas blancas, verdes, rojas y azules.