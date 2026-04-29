José Mourinho se dispara en las apuestas y su regreso al Real Madrid cobra fuerza: "El resto de candidatos están muy por detrás en la lista de favoritos"

El nombre de José Mourinho ha irrumpido con fuerza en las últimas horas como el posible futuro entrenador del Real Madrid. Según la información contada en 'El Partidazo de COPE', las principales casas de apuestas señalan al técnico portugués como el claro favorito para ocupar el banquillo blanco la próxima temporada, disparando las especulaciones sobre su regreso.

El periodista Carlos Ganga ha explicado que, tras analizar cuatro de las casas de apuestas más importantes, Mourinho no solo es el favorito, sino que su cuota es sorprendentemente baja. "Si Mourinho se paga 1.30, los siguientes están en 9, 10, 11 euros", ha detallado Ganga, subrayando la enorme distancia con el resto de nombres. Esta situación ha provocado que "el valor 'José Mourinho' se ha disparado" en lo que respecta a las probabilidades.

Un segundo escalón de candidatos

Por detrás del portugués, en un segundo nivel de probabilidad, aparecen nombres como los de Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino y la opción de la continuidad de Álvaro Arbeloa desde el filial. La lista de posibles sucesores es larga, aunque con cuotas mucho más altas, e incluye a técnicos como Deschamps, Scaloni, Nagelsmann, Andoni Iraola, Maresca o Unai Emery.

Las casas de apuestas también contemplan opciones que consideran "casi imposibles", con cuotas "disparadísimas". En este grupo de candidatos altamente improbables para el banquillo del Real Madrid se encuentran Diego Simeone, Pep Guardiola y Luis Enrique.

¿Una estrategia del club?

Durante el programa, también se ha analizado el posible origen de este repentino favoritismo de Mourinho. El colaborador Manolo Lama ha sugerido que podría tratarse de una estrategia orquestada desde el propio club. Según Lama, el "modus operandi" del Real Madrid cuando busca entrenador suele ser filtrar nombres para ver la reacción del entorno. "Yo creo que es una manera de sondar. Un globo sonda, vamos a ver cómo reacciona", ha afirmado.

Esta teoría se apoya, según el periodista, en que la noticia sobre Mourinho "viene protegida, apoyada y resaltada por medios muy afines" y por "gente muy madridista" en las redes sociales. Este movimiento coordinado sería un indicativo de que se busca medir la temperatura del madridismo ante un posible y polémico regreso del técnico luso.