Estas son las balizas V16 que ya no son válidas para la DGT: ¿qué hacer si tienes una?

Se ha hablado mucho ya de la baliza V16, ese dispositivo de señalización para vehículos inmovilizados que se coloca encima del coche y que pretende sustituir a los triángulos convencionales.

Estos dispositivos, conectados a la base de datos de la DGT, no son todos iguales. Algunos no cumplen con las especificaciones que requieren los expertos y existe un listado con todos los modelos homologados y, por tanto, aptos para llevar en el coche cuando sea obligatorio a partir de este 1 de enero. Sin embargo, a menos de una semana de esta fecha, la DGT ha dado un aviso importante.

El aviso de la DGT

No son pocas las polémicas en torno a la baliza V16. Desde dudas sobre su eficacia frente a los triángulos hasta llegar a cuestionarse su seguridad frente a hackers.

El precio también fue un punto de debate muy acalorado: el valor de este dispositivo oscila entre los 40 y los 60 euros, una cantidad nada desdeñable y especialmente cuando no todas valen, sino que deben estar homologadas por la Dirección General de Tráfico.

Europa Press Baliza V16 de emergencia para vehículos

Para mayor claridad en torno a qué balizas son válidas y cuáles no, la DGT creó en su página web un listado de todos los modelos de los diferentes fabricantes que recibían su visto bueno. Este portal ha sido clave para que cada vez más conductores elijan su modelo de baliza conforme se acerca la fecha de la implantación de esta señal luminosa.

Sin embargo, hace escasos días la DGT anunciaba que cuatro modelos que aparecían en esta lista dejaban de ser considerados como homologados, de manera que todos los consumidores que las han adquirido se han encontrado con unos 50 euros menos y todavía sin su baliza apta.

El porqué de esta decisión

Hasta ahora, convivían en el mercado dos "tipos" de balizas V16. Unas de ellas, las aptas y homologadas para su uso, tienen la capacidad de conectarse a DGT 3.0, la base de datos que mantiene un registro de vehículos inmovilizados y accidentes para facilitárselo a las aplicaciones de movilidad. Las otras no se conectan a esta plataforma, simplemente emiten luz, de manera que la DGT no las considera aptas para ser usadas.

Sin embargo, la retirada de estas balizas no tiene precedentes ya que estas estaban consideradas como homologadas, capaces de conectarse a DGT 3.0 y alumbrar su inmediación. En la web de la Dirección General de Tráfico, justo después del listado de balizas aptas, se incluye una pequeña tabla con los cuatro modelos con "vigencia finalizada"

Nueva baliza V16

No se han aportado explicaciones sobre la retirada de estos dispositivos del listado de los que reciben el visto bueno, simplemente se insta a aquellos que la hayan comprado a solicitar su devolución y reembolso.

Cuáles son los modelos que ya no son aptos

Son cuatro las balizas afectadas. De ellas, tres son de la misma entidad: la empresa china Ningbo Yinzhou Ledel Lighting CO. Este fabricante ha creado balizas para las siguientes marcas: Don Feliz, Ikrea y The Boutique For Your Car. Todas tienen el mismo modelo de baliza, que ha dejado de ser aceptado por la DGT.

La cuarta baliza es propiedad de la empresa española Ditraimon S.L. la cual ha creado estos dispositivos para la marca Call SOS.

Por lo tanto, si hemos tenido la mala suerte de comprar uno de estos cuatro modelos, lo mejor que podemos hacer es intentar obtener el reembolso, comprar otra que pertenezca a la lista y cruzar los dedos para que no tengamos más sorpresas de último minuto en estos últimos días del año.