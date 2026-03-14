El detalle del acta del Atlético-Getafe que le puede acarrear más problemas a Abqar tras su polémica acción con Sorloth

La visita del Getafe al Metropolitano ha acabado con la extraña expulsión que ha sufrido el central marroquí Abqar en la segunda parte. Corría el minuto 55 de partido cuando el colegiado, Ortiz Arias, fue llamado a revisión por Pulido Santana desde la sala VAR. Tras varios minutos de parón, las imágenes revelaron un incidente entre Sorloth y Abqar en el que el jugador del Getafe pellizcaba en sus partes íntimas al delantero noruego, que reaccionó agarrándolo del brazo y tirándolo con violencia al suelo.

Imagen VAR de la jugada entre Abqar y Sorloth en el Atlético-Getafe

La jugada se saldó con tarjeta roja directa para Abqar y amarilla para Sorloth ante las protestas de los jugadores del Getafe. El director de Tiempo de Juego, Paco González, fue crítico con la decisión arbitral y afirmó sobre la acción en relación al jugador azulón: "Yo no le hubiera expulsado".

El matiz del acta arbitral

La polémica, sin embargo, puede ir a más por la redacción del acta. El colegiado describe así la expulsión: "En el minuto 55, el jugador Abqar fue expulsado por el siguiente motivo, por pellizcar la zona genital a un jugador adversario sin estar el balón en juego".

Acta del Atlético-Getafe

Según ha explicado el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martin, este detalle es clave. Aunque parezca una tontería, para el Comité de Competición tiene importancia que la acción se produzca sin el balón en disputa, ya que indica que no forma parte de una acción futbolística, un matiz que perjudica al jugador de cara a una posible sanción.

La versión de Abqar

Tras el partido, un Abqar visiblemente afectado ha atendido a los medios para defender su inocencia. "Hago esta entrevista porque quiero dejarlo claro, que no fue mi intención de tocar al jugador a esa zona", ha explicado el central azulón.

El defensa ha insistido en que el gesto fue malinterpretado y ha llegado a jurar por sus seres queridos. "Lo juro por todo lo que quiero, mi familia, de todo, no le quería tocar ahí", ha sentenciado, explicando su versión de los hechos: "En el vídeo se ve claro que estaba mirando para tocarle ahí, y mi mano le quería tocar a la barriga".