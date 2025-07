La DGT le multa por estar con el móvil mientras conduce y la decisión del juez cambia la vida a muchas personas: "No se puede asegurar"

Una sanción impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido anulada por un juez de Madrid y podría sentar jurisprudencia. La decisión se basa en un principio clave del derecho: la presunción de inocencia. Lo llamativo del caso es que el conductor había sido multado por presuntamente usar el teléfono móvil mientras conducía, una infracción que desde 2022, con la nueva ley de tráfico, conlleva una multa de 200 euros y la retirada de seis puntos del carnet.

Cuestiona el principio de autoridad

Más de Alfonso García 'Motorman' La sede electrónica de la DGT cambia: el trámite que puedes hacer ya sin acudir a la jefatura provincial

El caso ha sido comentado en el programa Poniendo las Calles de COPE, donde Carlos Moreno ‘El Pulpo’ y el experto en motor Alfonso García 'Motorman' analizaron el fallo judicial que podría tener consecuencias para muchos conductores. “El juzgado número 15 de Madrid ha dictado sentencia a favor de un conductor sancionado por utilizar el teléfono móvil cuando conducía”, explicó Alfonso. Sin embargo, lo determinante en esta resolución fue que “la justicia ha dicho que no se puede asegurar que el conductor estuviera hablando por el móvil en ese momento”.

El fallo subraya que no hay pruebas suficientes para demostrar la infracción. El juez argumenta que la DGT debe aportar medios probatorios más allá del principio de autoridad del agente sancionador. Según el dictamen, no constaba ninguna llamada activa en la franja horaria de la denuncia, por lo que el uso del teléfono móvil no quedaba acreditado.

¿Un antes y un después?

La sentencia abre la puerta a un debate incómodo para la administración: ¿es suficiente el testimonio del agente para imponer una sanción? En este caso, el tribunal lo tiene claro: no. “La DGT debería aportar medios probatorios que prueben, valga la redundancia, los hechos”, señaló el juez en su resolución.

Alamy Stock Photo Joven conduciendo un coche con teléfono móvil

Durante el programa, Carlos Moreno reflexionó sobre la realidad de muchos conductores: “Yo creo que a todo el mundo en algún momento nos han cazado con el móvil en la mano conduciendo”. A lo que Alfonso respondió con una recomendación clara: “Lo mejor, por bien de todo y por la seguridad vial, es no usarlo ni para hacer llamadas ni para whatsapear”.

Esta sentencia podría marcar un cambio en la forma de sancionar el uso del móvil al volante, especialmente si otros tribunales siguen el mismo criterio. De momento, el caso se considera aislado, pero en palabras de ‘Motorman’: “Veremos si hay más sentencias al respecto o se queda aquí”.

Alamy Stock Photo Persona enviando mensajes de texto mientras conduce con notificaciones de redes sociales, lo que simboliza la conducción distraída y el riesgo de adicción a los teléfonos inteligentes.

La manipulación del terminal móvil está recogida como infracción grave desde la reforma de la ley de tráfico de 2022, y se considera una de las principales causas de distracción y accidentes en carretera. Según los últimos datos, el uso del móvil al volante ha aumentado un 10% en el último año, lo que refuerza la necesidad de control… pero también de garantías procesales.

“El juez es el que manda”, zanjó Carlos Moreno. Y con esta sentencia, puede que muchos conductores empiecen a replantearse cómo recurrir determinadas sanciones, si creen que han sido injustas o mal fundamentadas.