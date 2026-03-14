Abqar se rompe y jura por su familia tras su expulsión en la polémica acción con Sorloth: "No le quería tocar ahí"

La expulsión de Abqar en el Atlético-Getafe ha dado que hablar. El central marroquí ha querido dar explicaciones tras la polémica acción con Sorloth que le costó la tarjeta roja directa en el Metropolitano. El futbolista ha defendido su inocencia y ha asegurado que el gesto no fue intencionado.

Imagen VAR de la jugada entre Abqar y Sorloth en el Atlético-Getafe

La jugada de la polémica

Corría el minuto 55 de partido cuando el colegiado, Ortiz Arias, fue llamado a revisión por Pulido Santana desde la sala VAR. Tras varios minutos de parón, las imágenes revelaron un incidente entre Abqar y Sorloth en el que el jugador del Getafe pellizcaba en sus partes íntimas al delantero noruego. La reacción de Sorloth fue agarrar del brazo al defensa y tirarlo con violencia al suelo. La jugada se saldó con tarjeta roja para Abqar y amarilla para Sorloth.

La versión de Abqar

Al finalizar el partido, un Abqar visiblemente afectado ha atendido a los micrófonos de Movistar+ para aclarar lo sucedido. "Hago esta entrevista porque quiero dejarlo claro, que no fue mi intención de tocar al jugador a esa zona", ha explicado el central azulón.

El defensa ha insistido en su inocencia jurando por sus seres queridos. "Lo juro por todo lo que quiero, mi familia, de todo, no le quería tocar ahí", ha sentenciado ante las cámaras. Según su versión, el gesto fue completamente malinterpretado por el árbitro.

Abqar ha relatado que su objetivo era otro. "En el vídeo se ve claro que estaba mirando para tocarle ahí, y mi mano le quería tocar a la barriga", ha afirmado, lamentando la decisión arbitral. "Lo que ha visto el árbitro, pues, no sé, ha visto que quería tocarle ahí, pero no fue mi intención", ha concluido.