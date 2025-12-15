Confirmado por el BOE: el ayuntamiento de tu ciudad puede cobrar peajes urbanos para circular con tu coche por la nueva ley de movilidad sostenible

Desde el pasado 5 de diciembre, los ayuntamientos españoles tienen la potestad de cobrar tasas o peajes urbanos para circular. Así lo ha confirmado el experto en motor, Alfonso García, más conocido como 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, dirigido por Carlos Moreno 'El Pulpo'. Esta medida se enmarca dentro de la nueva Ley de Movilidad Sostenible que ya ha sido aprobada y publicada en el BOE.

Peajes anticongestión como en Londres

La nueva normativa estatal permite a los consistorios establecer los conocidos como 'peajes anticongestión', una fórmula ya implementada en grandes ciudades como Londres, Estocolmo, Milán o Nueva York. Según ha explicado 'Motorman', esta medida cuenta con el beneplácito del director general de tráfico, quien ha señalado que es "la alternativa" ante la afirmación de que "la gente no quiere coches en el centro de las ciudades". Además, ha añadido que "la solución a la movilidad urbana es el transporte público", abriendo también el debate sobre el papel de otros vehículos como los patinetes.

Alamy Stock Photo Atasco de tráfico en Barcelona

El futuro: 2026 y los peajes en autovías

Alfonso García ha expresado su preocupación sobre el futuro, sugiriendo que el año 2026 podría traer "sorpresas" en forma de peajes por circular en zonas urbanas, independientemente de si son de bajas emisiones o no. El objetivo, según el experto, parece ser "para seguir persiguiendo la libertad y la movilidad que permite el vehículo privado". Además de los peajes urbanos, 'Motorman' ha recordado que sigue en el aire la propuesta del Gobierno de implementar un 'peaje en la sombra', es decir, cobrar por kilómetro recorrido en carreteras y autovías, una medida que supondría un golpe directo en la economía de muchos conductores.

La implementación de estas políticas de movilidad tiene un impacto directo sobre miles de conductores. De hecho, la nueva ley podría afectar a más de 200.000 coches en España que tendrán que pagar por aparcar. Esta situación se suma a otras preocupaciones para los propietarios de vehículos, como las costosas averías que en algunos modelos pueden suponer facturas de hasta 6.000 euros, afectando a cerca de 400.000 coches en el país.

Zonas de Bajas Emisiones

Las Zonas de Bajas Emisiones ya no solo restringen el acceso en función de las etiquetas ambientales. Con la nueva ley, también pueden convertirse en áreas de pago por congestión, siguiendo modelos implantados con éxito en otras ciudades del mundo. La filosofía es clara: desincentivar el uso del vehículo privado y favorecer alternativas más sostenibles.

Según contempla la normativa, estas tasas no buscan únicamente reducir los atascos. También pretenden fomentar el transporte colectivo, impulsar el uso de vehículos ecológicos y contribuir a la financiación de infraestructuras públicas relacionadas con la movilidad.

EFE Señal informativa de zona de bajas emisiones en el centro de Madrid

En este contexto, desde la DGT se insiste en que el problema no es solo el tipo de coche, sino la cantidad. “No queremos coches en el centro de las ciudades”, recalcó Pere Navarro, advirtiendo de que llenar los centros urbanos de coches eléctricos reproduciría los mismos problemas de congestión y saturación del espacio público.

El ejemplo de Nueva York

El debate sobre los peajes urbanos cobra fuerza al observar los resultados obtenidos en otras grandes ciudades. Uno de los casos más recientes y analizados es el de Nueva York, que en 2025 implantó su primera Zona de Alivio de la Congestión en torno a Midtown y el sur de la calle 60 en Manhattan.

El sistema funciona de manera completamente digital, mediante reconocimiento automático de matrículas, sin barreras ni cabinas. Los conductores que acceden a la zona entre semana, de 5:00 a 21:00 horas, deben abonar una tasa que varía según el tipo de vehículo, con un coste aproximado de 9 dólares para los turismos.

Los primeros datos avalan la eficacia de la medida. Un estudio de la Universidad de Cornell revela que, dentro de la zona de peaje, la contaminación por partículas se redujo un 22%, mientras que en el conjunto de la ciudad y el área metropolitana también se registraron descensos significativos, sin que se produjera un traslado del problema a barrios colindantes.