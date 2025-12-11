Estos vehículos están en el punto de mira de la DGT: tres de cada 10 son multados por exceso de velocidad y es por desconocimiento del Reglamento General de Circulación

Las furgonetas están de nuevo en el punto de mira de la Dirección General de Tráfico (DGT). Un dato real y preocupante ha salido a la luz en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, donde su presentador, Carlos Moreno 'El Pulpo', y el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', han desvelado que tres de cada diez conductores de estos vehículos son multados por exceder la velocidad máxima permitida. Este hecho subraya un notable desconocimiento del Reglamento General de Circulación por parte de los profesionales del volante.

Campaña de vigilancia con miles de sanciones

Alfonso García ha detallado que, durante la última semana de noviembre, la DGT llevó a cabo una campaña especial de vigilancia de furgonetas. Esta iniciativa se dirigió a un parque de más de 2,7 millones de vehículos comerciales en España, que constituyen casi el 8% del total. En esta operación, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló a más de 120.000 furgonetas, de las cuales más de 8.000 fueron sancionadas.

El principal motivo de sanción ha sido el exceso de velocidad, pero le siguen de cerca otras infracciones graves. Entre ellas se encuentran circular con la ITV caducada o desfavorable, exceder el peso máximo autorizado (MMA) y una incorrecta distribución de la carga. García recuerda que este último factor "aumenta la distancia de frenado y la gravedad del accidente", un detalle que muchos conductores parecen pasar por alto. Ante una multa, es clave conocer los plazos para pagar o recurrir, y revisar si se ha aplicado correctamente el margen de error del radar.

Banco de alimentos de la Región de Murcia Una furgoneta cargada de alimentos

El futuro: tacógrafo y más control

'Motorman' ha señalado que el cerco sobre estos vehículos se estrecha porque "son muchos y cada vez corren más". Esta situación ha llevado a que la Unión Europea esté considerando seriamente una medida de mayor control. Según el experto, "la Unión Europea quiere ponerles tacógrafo", una afirmación que Carlos Moreno apoya con un contundente "y al final lo conseguirán, y si no, al tiempo".

La ITV, a debate

Finalmente, en el programa se ha abierto otro interesante debate normativo. Mientras que la Unión Europea plantea la posibilidad de espaciar los intervalos de la ITV para los vehículos más antiguos, con diez o más años, la postura en España es diferente. La intención actual es que la inspección para estos vehículos continúe siendo anual, lo que añade otra capa de complejidad al panorama regulatorio del transporte por carretera.